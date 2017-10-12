ALDS》今決戰克魯伯 洋基拚大逆轉

洋基沙巴西亞（資料照，法新社）

〔記者吳清正／綜合報導〕洋基隊和印地安人隊今天進行美聯分區季後賽最終的第5戰，洋基隊準備3連勝演出大逆轉，由沙巴西亞先發對決克魯伯，重演第2戰的戲碼。

印地安人克魯伯（資料照，法新社）

沙巴西亞在第2戰先發5.1局只被擊出3支安打，克魯伯則是投出今年最糟的一場比賽，2.2局被擊出7支安打失6分，但是印地安人隊以9：8逆轉勝，取得2勝0敗的絕對優勢，卻在洋基球場連輸2場，如今壓力都在印地安人隊身上。

沙巴西亞表示，不論單場比賽或一整個球季，洋基隊都有過艱難的時刻，甚至面臨退無可退的局面，每一次洋基隊都能做出最好的反應，這個系列賽也將如此。

印人回主場 必未是利多

克魯伯表示，第2戰投不到想要的位置才會被打，他已經找到造成控球問題的原因，不會再讓打者有機可乘。印地安人隊外野手布魯斯也說，克魯伯或許不像平常8局無失分、三振每一個打者，但仍是關鍵戰役的最佳先發人選。

前4戰雙方都在主場2連勝，第5戰回到印地安人隊主場，卻必未是利多，歷年來分區季後賽第5戰，主場球隊戰績13勝17敗，最近15年更只有6勝14敗，而去年印地安人隊在世界大賽取得3勝1敗，最後也在主場連敗。

印地安人隊的好消息是第4棒英卡納西恩可望歸隊，他因為腳踝傷勢錯過第3、4戰。

國民背水一戰 不派小史

小熊和國民的國聯分區季後賽第4戰因雨延到今天開打，使得背水一戰的國民可以讓史崔斯柏格在正常的休息4天後先發，但國民仍決定起用洛克。