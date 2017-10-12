猿78勝破紀錄 洋投「三本柱」Keyman

本季桃猿「洋投三本柱」史博威、賽格威、道恩斯，3人合計出賽78場，拿下41場勝投，平均每場出賽投6.1局。（資料照）

〔記者羅志朋／台南報導〕去年例行賽桃猿墊底，今年拿到上、下半季冠軍，年度勝率高居第一，單季單隊豪取78勝也締造中職紀錄，桃猿總教練洪一中不只一次強調，洋投戰力是關鍵。

合計出賽78場 拿41勝

數字會說話，本季桃猿「洋投三本柱」史博威、賽格威、道恩斯從季初投到季末，沒有動用到第4位洋將名額，本季唯一一隊3洋將「用好用滿」；3人合計出賽78場，拿下41場勝投，平均每場出賽投6.1局，吃局數能力和壓制力驚人，也是桃猿戰績長紅主因。

桃猿牛棚主力林柏佑認為，去年球隊打擊也很好，但洋投吃局數能力有限，一直更換洋將，造成牛棚負擔大導致疲勞；今年3洋投穩定許多，只要他們先發，後援投手就安心，也不用提早熱身。

林柏佑表示，今年3洋投先發，前5局對方幾乎很少出現大局，這樣一來，己方打者心情篤定，有利進攻，所以影響層面很大。

過去單季單隊3洋投皆拿兩位數勝投有3例，包括1996年時報鷹李維14勝、馬丁尼11勝、尼洛10勝，2003年兄弟象橫田久則16勝、中込伸13勝、風神12勝，2010年兄弟象卡斯帝14勝、羅曼12勝、麥格倫11勝，今年桃猿「洋投三本柱」則是第4例。

這兩年戰績差很大，除了洋投戰力升級，洪總有另一層看法。他說，去年春訓期間，球隊赴日本石垣島和羅德比賽，全隊做足準備，卻因此延誤春訓調整步調；今年改變做法，照著球隊春訓節奏訓練，沒有刻意備戰，成效不錯。