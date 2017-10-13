蔣智賢林智勝今隨隊？兄弟領隊：再討論

兄弟林智勝。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕中職5戰3勝制季後挑戰賽20日將於台南開打，中信兄弟和統一獅昨公布主場內野票價，兩軍積極備戰，因近期北部天候不佳，今兄弟南下屏東練球，主力球員王勝偉、張正偉、蔣智賢、林智勝是否會隨隊練習？兄弟領隊劉志威說，「還要再討論」。

兄弟蔣智賢。（資料照，記者黃志源攝）

今年下半季末王勝偉、張正偉、蔣智賢、林智勝一直待在二軍，隨著季後挑戰賽日程逼近，屆時這幾人是否會隨隊征戰，或是繼續倚重季末逐漸打出隊型的年輕主力，球團似乎尚未有定見。

挑戰賽門票 450元起跳

季後賽獅隊20、21日台南主場預售票，將於後天中午12點開賣，其中內野全票700元、外野全票450元；兄弟22、23日台中洲際主場預售票，將於17日晚上6點半開賣，內野門票分為800元、700元、600元，外野門票一律為500元，購買內野全區門票皆可獲得一條「BOUNCE BACK黃潮頭巾」。

今年增設東山再起獎

中職昨召開領隊會議，會中決議明年開幕於3月24日開打，季後賽和總冠軍賽制維持不變，季前熱身賽除了中職4隊打12場，另與韓職球隊打16場，總計28場，6至8月二軍賽在下午3點開打，並從今年起首度增設「東山再起獎」，該獎項由聯盟官方認定是否頒發。

另外，明年季前球員註冊除了原本的上限60人，另增訂「下限46人」，聯盟表示，這是希望讓球團有時間觀察球員表現，再選擇是否登錄。