裙襬搖搖焦點球星》年度超新星 朴城炫首度登場

南韓超級新人朴城炫。（資料照，法新社）

在LPGA新人球季就能衝上獎金排名第1、女子高爾夫世界排名第2，南韓超級新人朴城炫無疑是目前女子高壇最耀眼的新星。

今年球季還沒打完，朴城炫已提前確定獲得LPGA最佳新人的榮耀，在美國LPGA她算是菜鳥，但實際轉入職業已經5年，2014年起投入KLPGA賽事，從2015年夏天開始，到2016年9月，15個月之內她在女子韓巡賽拿到10座冠軍，很快證明她的實力，並累積到經驗。

今年轉戰美國LPGA

光是去年朴城炫在女子韓巡賽就贏得超過13.3億韓元（約台幣3836.4萬元）獎金。今年轉戰美國LPGA，到上週為止已獲得兩勝，其中1場是女子大賽美國女子公開賽冠軍，還有5場打進前10名，獎金累計超過190萬美元（約台幣5777萬元），把其他女將全部比了下去。

身形單薄的朴城炫，打起球來酷酷的，偶爾露出笑容雙眼就瞇成一條縫。極有效率的木桿揮擊動作，讓她在美國LPGA以平均開球距離超過270碼排名第9。

雖然上球道率相對較差，但她穩定而準確的鐵桿，讓她的上果嶺率非常出色，加上正常桿數上果嶺之後的推桿平均只有1.75次，兩項數據都在LPGA排名第8，是朴城炫能佔有一席之地的關鍵。

朴城炫過去不曾來台參加這場LPGA賽事，今年首度登台，將是最值得球迷注意的重點人物之一，如果時間允許，在看完台灣選手場上表現之後，不妨也花點時間跟著朴城炫的腳步，看看當今南韓頂尖好手的球技風格，這對了解LPGA現況是很好的切入點。

（記者趙新天）