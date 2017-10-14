好不容易盼到季後賽 兄弟一級戰力「被放假」

林智勝（資料照）

蔣智賢（資料照）

王勝偉（資料照）

張正偉（資料照）

20日開打 球隊昨南下備戰

〔記者羅志朋／台北報導〕中職季後挑戰賽20日點燃戰火，中信兄弟很可能無法以完整陣容征戰，包括林智勝、蔣智賢等多名投打主力恐遭「急速冷凍」，不會被列入季後賽名單，和佈局大致完成的統一獅形成強烈對比。

冰凍風波 球團近日發聲明

兄弟昨南下屏東中信公益園區，準備揮汗操兵備戰季後賽的同時，林智勝卻被球迷發現在日本大阪環球影城旅遊，蔣智賢、張正偉、王勝偉和鄭達鴻也都沒隨隊練球；據悉，本週兄弟球團就會決定季後賽名單，除了上述5名主力打者，另有主戰投手也可能無法征戰季後賽。

針對近期風波，兄弟球團表示，這兩天就會發聲明稿；談到對手恐怕無法以最佳陣容應戰，獅隊代總教練黃甘霖表示，「不管對手是誰、陣容如何，我們都不會輕敵，心態都是一樣的。」

8日被告知放假 林智勝遊日

林智勝、蔣智賢、王勝偉和張正偉同屬寶悍運動經紀，經紀人陳德倫表示，10月8日4人就被告知放假，沒接到練球通知，下週他將和球團會面，了解實際情況。至於林智勝赴日旅遊一事，陳德倫說，「這屬於球員私人行程，我不會去干涉，這要問球團。」

秉初運動經紀人林世民表示，最近鄭達鴻在高苑工商自主訓練，自從下二軍後就沒鬆懈過，這兩年在中信兄弟表現不佳，感到心急和內疚，不管擔任什麼角色，都希望在季後賽有所貢獻。

好消息是，日前兄弟洋投羅曼告假返回老家波多黎各，探視遭受瑪莉亞颶風影響的家人，昨抵台歸隊，打季後賽應無問題。

兄弟今開始練球，明起一連4天早上練球、下午隊內分組對抗賽，期間都沒有休兵日，19日再移動至台南，迎接季後挑戰賽。