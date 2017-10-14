大聯盟6上5下 胡智為從困惑中成長

旅美光芒隊投手胡智為分享大聯盟心情。（記者陳志曲攝）

返台首談菜鳥年心情

〔記者郭羿婕／台北報導〕熬過角色轉換、在大聯盟「6上5下」，光芒投手胡智為今年大豐收，更與小熊隊曾仁和同天首勝。參與到破紀錄的5台將同登大聯盟，他盼日後越多越好，也樂意提攜甫與皇家、雙城簽約的王志庭、鄧愷威。

胡智為9月29日在落後時中繼1局失1分，之後隊友灌7分逆轉，挺他拿勝投，沒想到苦主是他從小看電視、打電動就熟知的球隊，更意外會在洋基球場摘首勝。

洋基場子摘勝最驚喜

昨秀出首勝球，胡智為笑稱：「有點幸運，有點剛剛好，打線很幫忙。」當晚隊友齊聲恭喜，隨後飛回主場，為他慶祝的啤酒浴晚了一天，適逢當天贏球，喜上加喜。

與曾仁和雙雙進帳首勝，締造台將首見紀錄，胡智為也立刻恭喜他，「我們滿有緣分的，高中就對過，去年也有對戰。」

胡智為期待有天能看到同隊有2名大聯盟台將，他說，大家一起加油，並鼓勵王志庭與鄧愷威：「別害怕，放開自己，做該做的事就好，我們都是台中人，回來有機會就聚聚，儘量幫助他們。」

季中轉牛棚，胡智為花1、2個月才適應，他坦言較喜歡先發，但很樂於嘗試，「明年目標是保持健康，希望從開季就能站穩大聯盟，不管什麼角色，全力以赴就對了。」

本季多次上、下大聯盟，也曾一球未投又回3A，胡智為細數：「我記得上6次、下5次嘛！」他透露當時有些困惑，但都是經驗，最大收穫是自我調整能力，「畢竟角色大轉變，每場比賽都處於緊張狀態，心態也得好好調適。」