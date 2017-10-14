NBA季前分析》雷霆、灰狼大進補 衝擊西部強權

NBA季前分析／西北區

群雄崛起，強者為王！2017-18 NBA例行賽將於10月18日點燃戰火，本報針對東、西部共6區30支隊伍，逐區進行戰力分析及整體評比，看各球團經由今夏選秀、交易等補強後，如何在新賽季拚出競爭力。（系列六之三）

〔記者林岳甫／專題報導〕雷霆、灰狼今夏在交易軍備戰佔盡優勢，可望在新賽季衝擊勇士、馬刺、火箭等西部強權，並搶分部前4排名席次，爵士、金塊陣容補強幅度較小，得力圖保住季後賽資格，唯獨拓荒者因補強不佳，新賽季保八恐有難度。

魏斯布魯克上季例行賽以驚人平均大三元數據，雷霆憑著他一夫當關的全能身手，保住季後賽席位；如今找來P.喬治與安東尼合組「CPR連線」，如何妥善將3大戰力發揮最大值，雖讓主帥唐納文頭疼不已，但只要找出整合方式，雷霆必能成為西部列強之一。

連13季無緣季後賽的灰狼，近年在選秀會補進A.威金斯、湯斯作為重建基石，但上季只打出31勝51敗；今夏透過交易向公牛換來主帥希伯鐸的愛將J.巴特勒，整體實力大躍進，當務之急為改善防守薄弱的缺點，才能和西部列強抗衡。

爵士上季例行賽場均失分96.8分，高居聯盟第一，但場均得分100.7分，卻是聯盟倒數第三，今夏又無法留住得分箭頭海沃德與主控G.希爾，進攻依舊是最大罩門，得寄望盧比歐、戈貝爾、菲佛斯等好手，展現更強的進攻企圖心，並力保季後賽席次。

金塊上季陣中得分王加林納里轉戰快艇，所幸補進明星級大前鋒P.米爾塞普，搭配上季場均16.7分、9.8籃板及4.9助攻的全能中鋒約基奇，及穆迪耶、G.哈里斯、巴頓等多名潛力好手，能在西部扮演攪局角色。

拓荒者「雙槍」里拉德、麥考倫上季例行賽場均合拿50分，在例行賽取得41勝41敗，吊車尾晉級季後賽。不過，當各隊不斷補強陣容，僅他們未做任何動作，欲拚連5季都闖季後賽的難度增加不少。