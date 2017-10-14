裙襬搖搖焦點球星》巨大壓力致病 田仁智脫胎換骨

田仁智（圖片來源：LPGA網站）

田仁智檔案

戲棚下站久了就是你的！今年已五度屈居第2的南韓名將田仁智，期待在美國LPGA努力一整年後，最終能舉起冠軍盃。

23歲的田仁智絕對是實力派的一線球星，赴美前在女子韓巡賽拿過9勝，在日本贏過2場日本女子大賽冠軍。正式轉戰美國LPGA才2年，已有21場比賽打進前10。她手上的兩座LPGA冠軍都是在女子大賽所獲，2015美國女子公開賽和2016Evian錦標賽。

但今年田仁智勝場數還沒開張，卻有5場比賽名列第2，還有1場第3。再往前推，去年她拿過3場第2，另有3場第3，都跟冠軍非常靠近，就連2014年以韓巡賽選手資格參加LPGA韓亞銀行錦標賽她也並列過第2，這些加起來田仁智已在LPGA累計9場第2名，相當悲情。

今年夏天因為查不出原因的食道靜脈曲張，田仁智在Meijer菁英賽被迫退賽，還住院兩天，那時壓迫到食道和氣管，一度讓她覺得吞嚥困難，吃了10天嬰兒食品，直到7月美國女子公開賽才慢慢復元。

田仁智的教練朴權當時說：「在南韓有很多人期待田仁智能多贏一些冠軍，這可能是影響她身體健康的原因，她在南韓是超級巨星，但人們對她的期待實在太高了，好像在比賽中打第2名都不夠好。」

田仁智面對的壓力正是所有頂尖選手都要經歷的，這麼多次與冠軍擦肩而過後，她的抗壓性正逐漸累積，只要還記得露出招牌笑容面對所有挫折，終究會撥雲見日，裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽或許是她突破自我的機會。（記者趙新天）