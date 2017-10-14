壓垮國民的改判 小熊連3年爭國聯冠軍

小熊守護神戴維斯（右）後援2.1局守住勝利，與捕手康崔拉斯開心相擁。（法新社）

〔記者徐正揚／綜合報導〕小熊與國民在國聯分區系列賽第5場合演打擊大戰，小熊靠第5局2出局後爆發關鍵性攻勢，灌進4分扭轉戰局並重創對手氣勢，在驚濤駭浪中以9：8逆轉勝，連續3年打進國聯冠軍賽。

小熊隊連3年闖進國聯冠軍戰。（美聯社）

戴維斯投2.1局 救援成功

國民2局下靠墨菲陽春彈、泰勒3分砲轟下4分以4：1首次超前，5局上推出只休息2天的王牌投手薛哲想確保4：3領先，戰局卻在薛哲快速連拿2出局後丕變，小熊先連敲3安攻下2分以5：4拿回領先，再趁故意保送、捕逸、傳球失誤、妨礙打擊、觸身球追加2分。

8局下小熊捕手牽制一壘跑者羅巴頓（左），經電視重播改判出局，國民再也無力反攻，成為比賽關鍵。（美聯社）

一壘改判出局 國民失利

國民7局下二度追成只落後2分，小熊決定讓終結者戴維斯提前「上班」，他用44球完成轉任後援以來單場最長的2.1局，幫小熊拿下最後7個出局數。

其中8局下，國民2出局後追成8：9仍有兩人在壘，捕手康崔拉斯牽制離壘過遠的一壘跑者，總教練梅登在判定安全回壘後提出挑戰，裁判觀看電視重播後改判出局，國民失去扳平甚至逆轉的機會。

梅登指出，這是他經歷過最難以置信的勝利之一，功勞必須歸於所有球員，8局下會挑戰是因當下沒有理由不做，「我一直注意一壘手瑞佐的動作，你必須信任場上的球員，我們還有2次挑戰，不用白不用。」

小熊連續2年與道奇爭奪國聯冠軍，明天可能派老將雷基打頭陣，梅登強調，雷基絕對是人選之一，全隊只想先慶祝一下。