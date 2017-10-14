點擊人物》第5局霉運上身 薛哲也難破咒

國民薛哲5局上後援登板，2出局後突遇亂流失掉4分，苦吞敗投。（法新社）

〔記者徐正揚／綜合報導〕薛哲生涯第3次在季後賽以中繼登板，目的是幫國民贏拿下國聯分區系列賽最關鍵的勝利，卻無法打破國民自2012年起4度打進季後賽都在第1輪打包的魔咒。

薛哲10日在第3場先發6.1局失1分，只休2天又在第5場擔任中繼，僅花6球就連拿2出局，眼看就要3上3下，突然連挨3安失2分。擊出2分打點二壘安打為小熊拿回領先的羅素說：「當你看到薛哲在投手丘上，你只想到他是最強的投手，必須改變策略。」

隨著不死三振、暴傳、妨礙打擊、觸身球接連出現，小熊追加2分以7：4拉開領先，薛哲花28球才投完5局上，他表示，過去在比賽中碰過很多瘋狂的事，但從沒像這場一樣，「我們就是拿不下最後1個出局，這是季後賽，什麼事都會發生。」

國民總教練貝克指出，賽前設定薛哲、羅亞克在牛棚待命，視戰況需要隨時登板，薛哲可負擔2局，自開賽起就做好準備，「羅素的二壘安打是轉捩點，之後倒楣的事就接二連三發生，我從沒看過他投這樣的1局。」

薛哲效力老虎時，曾於2011、13年在分區系列賽，兩度在休息3天後以中繼登板，雖然都失1分，卻拿下中繼成功、勝投各1次，昨是他首次只休2天再上，累計在季後賽後援3場、投4.1局挨8安、失6分有4分責失、防禦率8.31。