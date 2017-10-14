相信田中 吉總盼扛1、5戰先發

洋基田中將大今擔綱美聯冠軍戰第1戰先發。（資料照，法新社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕「相信田中」，洋基總教練吉拉迪決定將今早8點開打的美聯冠軍戰首戰重任，交給上一場繳出7局無失分的田中將大身上，希望他能率隊打進世界大賽。

洋基在美聯分區系列賽對印地安人扭轉0勝2敗劣勢的關鍵，正是由田中在9日投出的關鍵一勝，開啟球隊3勝2敗翻盤的晉級之鑰。「HighHeatStats」昨列出各隊奪冠機率，洋基更以29.3%居冠。

「我對他（田中）有很大的信心，當你看到他近來的投球表現，就會思考他在這個系列戰投兩場的可能性。」在吉總盤算下，由田中主投第1戰，再由塞維里諾、沙巴西亞和葛雷接手2到4戰，第5戰回主場再交給田中。

28歲的田中今年成績起伏，雖有13勝，但也吞下12敗，他則說，「我認為自己已和球季前段的那個投手不一樣了。」

田中整季防禦率為4.74，但在最後10戰先發平均防禦率僅3.59，在9月30日對藍鳥的例行賽最後一戰更繳出7局無失分15K的好投，手感也延續到季後賽。

不過田中本季客場防禦率偏高，不像在洋基主場的15場先發繳出3.22防禦率，出了紐約的15場先發防禦率達6.48。太空人今在主場由凱可先上，明第2場由韋蘭德主投。