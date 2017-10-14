宜蘭全運會》陳建安領軍 苗縣扳倒高雄搶金

苗栗縣陳建安在桌球男團4強戰獨拿2點，扳倒衛冕軍高雄市，闖進金牌戰。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者許明禮／綜合報導〕世大運男單銀牌陳建安昨獨拿兩點，率領苗栗縣以3：1扳倒尋求衛冕的高雄市，闖進106年宜蘭全運會桌球男子團體決賽。這也是苗栗暌違4年後再度晉級金牌戰，這次他們要面對的是「桌球神童」林昀儒領軍的台北市。

由陳建安、洪子翔和張順紘組成的苗栗縣隊，在102年全運會預賽就曾爆冷打敗當時要挑戰23連霸的台南市，但最後在決賽仍不敵南市，和金牌擦身而過。

今年全運會，苗栗在預賽最後一戰以1：3敗給北市，僅獲B組第二，4強戰對決A組第一的高雄市，打頭陣的洪子翔雖然0：3不敵「台灣一哥」莊智淵，但世界排名33的陳建安扛住壓力，以3：2逆轉楊恆韋，為苗栗扳回一城。陳建安表示：「剛開始打得較鬆散，沒放那麼開，後來積極搶攻才改變戰局。」

關鍵第3點雙打，洪子翔／張順紘以3：2力退「師徒檔」莊智淵／孫嘉宏；第4點陳建安再度披掛上陣，3：1力退孫嘉宏，率苗縣後來居上。

另一場4強賽，16歲的林昀儒和王泰崴、馮翊新聯手，帶領北市以直落三擺平屏東縣，這也是北市繼98年後再度挺進男團決賽。

女子組方面，由「台灣一姐」鄭怡靜領軍的台南市，昨在4強戰以3：1力克桃園市，今天金牌戰將對決尋求3連霸的新北市。