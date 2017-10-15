裙襬搖搖焦點球星》球風小火慢燉 野村敏京拚衛冕

（資料照，法新社）

裙襬搖搖舉辦的LPGA賽事到目前只有兩位冠軍選手，高寶璟在舊金山連拿兩次，去年則是日本野村敏京封后。今年裙襬搖搖回台灣主辦LPGA賽事，野村敏京也算是半個「衛冕者」。

野村敏京球風較像小火慢燉，正式進入LPGA是2014年，4年下來拿了3場冠軍，包括去年澳洲女子公開賽、裙襬搖搖LPGA菁英賽，和今年美國志工德州高球賽，另外還有11次打進前10名。

4月德州賽事 加打6洞封后

4月底德州那場，野村敏京苦戰獲勝，與美國資深老手克兒延長加賽打了6洞，才抓下博蒂封后，是她今年最精采的戰役。

野村敏京的母親是韓國人，5歲之前她住在日本，後來移居南韓，她的名字承襲自外祖母。到了中學二年級開始，她和弟弟一起，跟住在夏威夷當教練的叔叔學球，才開始往選手之路發展。

19歲那年野村在日本LPGA贏得普利司通公開賽冠軍，並決定選擇日本國籍，但南韓仍對她青眼有加，她也參加過韓巡賽，並在2015年經歷延長加賽贏得韓華金控菁英賽冠軍，至今韓華金控仍是她的贊助商。

野村敏京目前世界排名25，在LPGA年度積分榜也排在第25，算是中段班。日本名將宮里藍打完今年女子大賽Evian錦標賽之後退休，野村敏京成了最受期待的日本選手，她曾在里約奧運並列第4名，2020年東京奧運自然希望更上層樓。在那之前，野村敏京須在LPGA努力爭取好成績，持續拉抬她的世界排名積分，今年裙襬搖搖或許是她再次體驗冠軍滋味的機會。（記者趙新天）