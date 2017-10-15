季後賽初登板 宋家豪飆首K無失分

樂天隊宋家豪季後賽首度登板，中繼1局飆1K無失分。（取自樂天官網）

〔記者徐正揚／綜合報導〕日職季後賽第1輪昨開打，洋聯樂天以0：10遭西武王牌左投菊池雄星完封，宋家豪於落後10分時登板，投1局無失分；央聯阪神靠老將福留孝介擊出關鍵全壘打，2：0險勝橫濱。

則本挨轟 樂天遭菊池完封

樂天王牌則本昂大開賽才面對3人次，就被淺村榮斗轟出2分彈，3局下更被西武猛攻10人次，挨4安加3保送再丟5分，樂天仍讓則本用105球吃完4局才換投，第2任投手青山浩二6局下被中村剛也轟出3分彈，比數擴大到兩位數。

中繼1局 小宋飆152公里

從中段開始熱身的宋家豪8局下登板，只花2球就讓山川穗高擊成飛球出局，接著雖被森友哉敲安，卻立刻製造滾地球出局，再Ｋ掉中村剛也，總計投1局用13球、挨1安無失分，還投出生涯季後賽第1Ｋ，最快球速152公里。

菊池本季以16勝、防禦率1.97拿下洋聯勝投、防禦率投手雙冠王，這場用121球獨撐9局，僅挨5安無失分，飆出9次三振，率領西武在3戰2勝制的第1輪聽牌。

阪神與橫濱大演投手戰，梅森傑、井納翔一前5局都只挨3安無失分，關鍵的6局下，福留逮住井納147公里直球轟出2分彈打破僵局，兩隊都從第7局啟動牛棚，都沒失分，阪神今天再勝就晉級第2輪。