兄弟「冰風暴」急凍球迷 經紀公司今「融冰」

中信兄弟展開兩週秋訓，邀請兩名教士隊系統教練指導強化美式球風。（取自中信兄弟粉專）

〔記者倪婉君、羅志朋／台北報導〕針對林智勝等主力球員未被帶入季後賽的「冰風暴」，寶悍經紀公司今天傍晚將代表4名球員和中信兄弟高層碰面，希望釐清事情真相，也試圖「融冰」。

原傳出3投也可能「被冰」

據了解，上週五球團高層與大老闆辜仲諒開會，會中就是要決定林智勝等5名主力打者和3名主戰投手是否放進季後賽名單，最終確認「5虎將」和牛棚投手林克謙不列入，另2名投手仍有機會打季後賽。

桃猿於11日擊敗統一獅在下半季封王後，也確定兄弟以年度勝率第3晉級20日開打的5戰3勝制季後挑戰賽，和年度勝率第2的獅隊交手，勝者再晉級28日登場的總冠軍賽；兄弟前天起已在屏東中信公益園區備戰，但林智勝、蔣智賢、張正偉、王勝偉和鄭達鴻等5名主力打者早已在8日起「被放假」，至今仍是球迷熱議焦點。

「團隊、紀律」聲明各自解讀

除了鄭達鴻外，林智勝等4人都是寶悍球員，也都委託經紀人陳德倫在今天和高層碰面詳談。針對中信前天發出以「團隊」和「紀律」為核心價值的聲明，陳德倫說：「其實聲明中也沒有講到什麼，就讓大家各自解讀。」

但對中信領隊劉志威前天提到主力球員未獲帶入季後賽的主因還是團隊和紀律，陳德倫則說：「這些球員打職棒這麼多年，都是很努力、很拚，也很辛苦的球員，我不覺得他們在球場上會有什麼問題。」至於紀律問題是什麼？陳德倫認為或許每個人看事情都有不同面向，今天會再了解。

其中林智勝和王勝偉的複數年合約明年底到期，蔣智賢和張正偉則是年底要談新約，陳德倫則強調今晚碰面會專注在這次事件，不會談到合約問題。林智勝和王勝偉明年月薪分別為120萬、42萬元，蔣智賢和張正偉今年則分別為44萬、40萬元。

此外，中信也宣布昨起至29日展開秋訓，並邀請教士隊系統的投手教練納斯特（John Nester）及外野兼跑壘教練洛培茲（Vinny Lopez）加入秋訓教練團。兄弟還邀請MLB CHINA美國職棒棒球發展中心的投手教練佛斯特及打擊教練威爾森，擔任秋訓客座教練。