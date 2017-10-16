NBA季前分析》騎士華麗5巨頭 穩坐中央區龍頭

騎士找來詹皇的麻吉魏德（右）打造陣容華麗的「五巨頭」。（資料照，今日美國）

克城大軍 年齡偏高是隱憂

〔記者粘藐云／綜合報導〕騎士上季痛失王座後，今年找來羅斯、I.湯瑪斯及魏德，聯手詹姆斯及洛夫，打造華麗「五巨頭」，目標衝擊冠軍；公鹿、活塞今年可望在陣容完整情況下闖進季後賽，溜馬、公牛同樣面臨核心球員離隊危機，喬治及巴特勒轉隊後，勢必為球隊戰績帶來衝擊，新陣容能否順利磨合，值得觀察。

騎士上季無緣衛冕，休季間又面臨主控厄文喊話出走的危機，造成球隊內部紛擾，新任總管奧特曼上任後，積極進行布局，最後用厄文換得塞爾提克球星I.湯瑪斯，平息人事風波，但I.湯瑪斯臀傷未癒，最快得等到12月底才能披掛上陣，能為騎士帶來多大幫助，仍是未知數。

9月底「閃電俠」魏德宣布加入騎士，他的經驗與領導能力將為球隊注入一劑強心針，不過團隊平均年齡偏高，會是克城大軍的隱憂，但不至於影響他們穩坐中央區龍頭的實力。

由「字母哥」亞德托昆波領軍的公鹿，上季拿下42勝40敗，以東部第6闖進季後賽，最後不敵暴龍僅一輪遊，不過他們今年陣容異動不大，若米德爾頓、J.帕克健康出賽，上季新人王布洛格登又能穩定發揮，本季排名可望上升。

公牛少了魏德 進入重建期

溜馬、公牛兩隊今年都面臨主力出走的危機，溜馬陣中大將喬治前進奧克拉荷馬，控衛提格也轉戰灰狼，找來歐拉迪波、柯利森、波丹諾維奇等人，保有一定競爭力，不過想晉級季後賽仍有一段距離。

隨著核心球員巴特勒、魏德等人離隊，宣告公牛進入重建期，雖補進灌籃王拉文、鄧恩，但拉文上季因左膝十字韌帶撕裂提前報銷，傷癒後身手仍待觀察，鄧恩年紀尚輕，經驗值有待累積，今年球季的公牛，預計以培養新人為重心。

上季中央區僅活塞未闖進季後賽，但今年補進防守大將布萊德利，若R.傑克森穩定發揮，後場及防守戰力有機會提升，加上他們坐擁禁區大將卓蒙德、馬里亞諾維奇等人，整體陣容完整，新球季預計有一番作為。