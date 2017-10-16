兩戰23K 太空人電昏洋基

韋蘭德狂飆13次三振，太空人球迷同步在看台上掛出13張老K。 （美聯社）

〔記者吳清正／綜合報導〕太空人隊韋蘭德完投9局飆出13次三振，柯瑞亞打出再見二壘打，以2：1力克洋基隊，太空人隊在美聯冠軍賽取得2勝0敗的絕對優勢。

太空人隊先發投手韋蘭德完投9局飆出13次三振，中斷洋基攻勢。（美聯社）

洋基沙巴西亞明力圖止敗

自從1985年聯盟冠軍賽改採7戰4勝制以來，取得2勝0敗的28支球隊，有25隊贏得冠軍，封王比率高達89.3％。第3戰明天將移師到洋基球場，洋基隊由沙巴西亞先發，對決太空人隊摩頓。

韋蘭德完投9局飆13K

韋蘭德力投124球有93個好球，只被擊出5支安打、1次四壞球，成為1986年的萊恩以來，第1位在季後賽完投9局的太空人隊投手。韋蘭德生涯第7次在季後賽投出2位數三振，加上第1戰的凱可投出10次三振，太空人隊前兩戰先發投手共飆出23K，創下隊史季後賽連兩場先發投手最多三振紀錄，比1986年的史考特和萊恩多4次。

被問到這場比賽的表現在他生涯中的排名時，韋蘭德表示：「如果不是第1，無疑是前幾名，不止是對我個人，更是對球隊而言，能夠在聯盟冠軍賽投9局，這是我最滿意的比賽之一。」

柯瑞亞敲再見二壘打

9局下1出局後太空人隊艾圖維擊出一壘打，第4局轟出全壘打先馳得點的柯瑞亞打出中、右外野之間的深遠安打，艾圖維直闖本壘，雖然在25英尺（7.6公尺）之外球已經傳進本壘，但洋基隊捕手桑契斯第一時間沒有確實接捕反彈球，艾圖維滑進本壘而結束比賽。

「當有投手像韋蘭德投了9局、124球，你會想要幫他贏得比賽。」柯瑞亞表示：「第9局1出局時我和艾圖維說『嘿！為了他，我們必須贏球。』而我們做到了，這真的很重大。」