道奇逆轉小熊 前田奪勝投

前田健太拿下今年季後賽第2勝。（法新社）

〔記者徐正揚／綜合報導〕國聯冠軍賽昨天開打，道奇王牌左投克蕭雖只投5局就提前退場，今年季後賽共挨5轟追平大聯盟紀錄，道奇仍靠打線反撲與牛棚守成，以5：2逆轉勝小熊，兩隊今天繼續進行第2戰，小熊決定派只休息3天的萊斯特先發。

克蕭季後賽挨5轟平紀錄

克蕭4局上被阿爾莫拉擊出2分彈，是他今年季後賽挨的第5轟，追平洋基塞維里諾幾小時前創下的大聯盟紀錄，之後雖讓小熊6上6下，道奇5局下扳平後為繼續搶分，決定派代打換下他，「對我來說，這不會改變什麼，你還是要設法投長局數。」他說。

道奇打線於後段反撲，6局下泰勒敲出超前陽春彈，7局下在普伊格陽春彈開路下追加2分，牛棚也提前從第6局接手，5名投手輪番上陣，讓小熊15上15下，最後由終結者簡森連飆4Ｋ完美關門，前田健太（見圖，法新社）拿下今年季後賽第2勝。

小插曲是，7局下庫柏森趁透納安打直衝本壘遭觸殺出局，裁判在道奇提出挑戰後觀看重播，認為捕手康崔拉斯還沒接到球，就先用腳擋住跑壘路徑，違反本壘衝撞規則，改判道奇得第5分，小熊總教練梅登向3名裁判強烈抗議但被驅逐出場。

只休3天 萊斯特今上陣

梅登決定把第2戰先發交給老將萊斯特，他生涯在季後賽出賽24場、先發20場、投143.1局、防禦率2.57，即使3天前才在分區系列賽第4戰中繼3.2局無失分，他卻不擔心休息太短，「這在季後賽是必然，上去只管投就對了。」他說。

道奇按照輪值由希爾先發，他已整整休息1週，去年國聯冠軍賽曾對過小熊，在第3戰投6局只挨2安無失分，率領道奇以6：0獲勝。