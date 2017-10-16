點擊人物》季後賽首轟 普伊格稱「手滑」甩棒

普伊格生涯季後賽首轟出爐。（法新社）

〔記者徐正揚／綜合報導〕以為生涯季後賽首轟出爐，普伊格豪邁甩棒後站在原地欣賞，沒想到球沒飛出去，他沒讓自己出第2次糗，下個打席真的把球揮出大牆，這回不再用力甩棒，賽後還在推特上寫下「不知道球棒為什麼這麼滑」。

落後2分的道奇於5局下發動首波反攻，1出局後連獲2保送，普伊格擊出中外野深遠飛球，他以為是逆轉3分彈，豪邁甩棒後站在原地欣賞，發現球在全壘打牆前落下才加速跑上二壘，但仍為道奇打下第1分，他也用誇張的肢體語言回應球迷的喝采。

普伊格7局下率先打擊，又把球掃得老遠，生涯季後賽首轟終於出爐，這回他沒甩棒，確定球飛出去才開始跑壘，回休息區後又走進場內接受歡呼，「我出棒後就覺得有了，風勢多少幫了點忙，我很自豪，希望能持續下去，為隊友與自己竭盡所能。」他說。

普伊格今年季後賽出賽4場，打擊率4成67、安打7支、打點6分、長打4支都是全隊之冠，賽後他把甩棒英姿放上推特，寫下「我還是不知道為什麼我的球棒會這麼滑」，還連標3個吐舌的表情符號。

普伊格個人特質強烈，在隊上狀況很多，讓球迷又愛又恨，在球團眼中是頭痛人物，總教練羅伯斯認為，普伊格喜歡大場面，只要能專注在比賽中，用情緒感染隊友與球迷，就是好事。