大批球迷接機 殷仔上演內心戲

陳偉殷昨天回來台灣，露出開心笑容。（記者姚介修攝）

「對不起大家，又謝謝大家」

陳偉殷昨天回來，大批球迷接機。（記者姚介修攝）

〔記者倪婉君、姚介修／桃園機場報導〕今年因傷只出賽9場，陳偉殷度過一個心情有些煎熬的球季，他昨天回來看到大批球迷接機，露出開心笑容，但其實內心又夾雜難過，他說，「很對不起大家，又謝謝大家。」

今年是殷仔旅美第6年，但受到左手肘韌帶傷勢困擾，出賽數創下歷年最低，也只先發5場，繳出2勝1敗、防禦率3.82成績。因此看到數百名球迷，以及每年都會到場接機的高苑學弟，殷仔直呼「滿感動的」。

「畢竟今年又出現一些小問題，可能沒有辦法讓球迷朋友看到自己一整年的表現，有點難過，但看到大家來，又覺得滿開心，就是一種在中間的感覺，滿感動的，又覺得對不起大家，非常謝謝大家。」殷仔用滿長的一段話敘述他對球迷的抱歉和感謝，言談中充滿真誠。

只是殷仔也要球迷別擔心他的傷勢，表示球季末雖然提前關機去檢查手傷，但並不是新的問題，而是讓自己更了解狀況，「這樣我比較好為明年球季準備，自己也會比較放心。」

陳偉殷說，今年剛開始時起步都還不錯，只是不想讓傷勢更嚴重，所以提早跟球隊報告，說完後反而沒有辦法比賽，在被改為中繼時，其實表現還不錯，甚至有回到軌道的感覺，他自認，「如果今年繼續投下去，並不會是很糟的一年，反而是很好的一年」。

殷仔今年也推出個人品牌的形象LOGO，是結合他的英文名字Wei Yin的字首字母，昨天返抵國門時也戴著「LOGO帽」，還準備限量200件T恤送給球迷。殷仔訂今天下午出席記者會，再好好跟球迷分享他一整季的心情，並訂11月11、12日於新竹清華大學開辦第6屆棒球訓練營。