香港女網賽》苦等7小時 雙詹笑擁第10冠

莎拉波娃（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕好事多磨，總獎金50萬美元（約1505萬台幣）的香港女網賽，週日雙打「海峽決戰」差點因颱風取消！所幸我國頭號種子詹詠然／詹皓晴苦等7個多小時未受影響，拖至昨晚登場照樣火力全開，挾2個6：1痛宰中國對手王薔／逯佳境，詹家姊妹衛冕笑擁合拍WTA第10冠，也替先前4強落敗的同胞「網球精靈」張凱貞復仇。

費德爾（左）擊敗納達爾（右），再擁金盃。（法新社）

詹詠然（右）／詹皓晴因颱風影響苦等7個多小時，終於如願摘下香港女網賽女雙后冠。 （取自詹皓晴臉書）

大、小詹再度雙拍合璧，連2年在此殺入決賽，卻因天公不作美，當地風強雨大，又無符合賽事規格的室內球場，大會評估隔日天候狀況也不佳，甚至做好被迫結束賽事的最差打算，即單、雙打決賽選手全都並列亞軍。

還好比賽從原定下午2點一路順延，直到晚間9點多總算雨停勉強開打，待命多時的雙詹也沒浪費寶貴機會，夜戰王／逯如猛虎出柙，臨場展現絕對宰制力，開賽雙破橫掃5局，順勢先馳得點；次盤大小詹乘勝追擊，又在第1、4局接連突破，一路領先下，盤末她們再見破發，只花47分鐘直落2速斬勝，共同高舉遲來的金盃。

血濃於水的詹家姊妹，已16回聯手殺入WTA決賽，她們今年初台灣女網連莊、笑擁搭檔第9冠，之後各自單飛，期間5月史特拉斯堡屈居亞軍，香港站則是今年職業第2冠。芳齡24的詹皓晴，正好用勝利為本季畫下句點；至於年長4歲的詹詠然，生涯新高的單季11冠到手後，還得與「瑞士公主」辛吉絲重新組軍，聯手角逐本月22至29日的新加坡年終總決賽。已入圍WTA年度最佳組合的「辛然配」，今年已豪奪9冠、締造18連勝佳績，也是年終賽大熱門。

費爸馴蠻牛 再擁金盃

薑是老的辣！上海名人男網賽「費納爭霸」，「高齡」36的瑞士老將費德爾技高一籌，6：4、6：3馴服了西班牙「蠻牛」納達爾，回春費爸相隔3年再度笑擁金盃，也中止「蠻牛」近來狂飆的16連勝。

暌違29個月 莎娃封后

揮別禁藥與受傷陰霾的莎拉波娃，歷經波折終於東山再起！天津女網賽俄國外卡球星強勢攻頂， 7：5、7：6（10 ：8 ）強壓白俄羅斯新生代莎芭蓮卡，暌違29個月再舉金盃。