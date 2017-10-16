戴資穎「后」厲害 丹麥雜誌讚神奇

羽球球后戴資穎登上丹麥雜誌。（取自丹麥雜誌官網）

丹麥頂超賽 明燃戰火

〔記者卓佳萍／綜合報導〕總獎金75萬美元（約2287萬台幣）丹麥羽球頂級超級系列賽明天將點燃戰火，主辦單位10月推出賽會雜誌，戴資穎登上雜誌內頁，篇幅不少，內文除了有女單戰力分析，更有一篇雙語翻譯專訪，戴資穎一舉一動備受全球羽壇注目。

戴資穎是本屆丹麥頂超賽重點女單好手，該雜誌以來自台灣的年輕女孩主宰世界羽壇介紹小戴，更用「神奇」字眼來形容戴資穎年初神勇表現，大會也期待她來到歐洲戰場，將與其他世界好手包含奧運金牌瑪琳、世錦賽冠軍奧原希望等人，展開戲劇般的對決。

球后雜誌專訪以英文刊出，另翻譯成丹麥文，小戴在文中表示，她不習慣設定目標，上場後，就是不給自己壓力，去面對與享受每一場比賽，「沒有人會一直贏下去，只要全力以赴，不管成績如何，都算是好的收穫。」

面對歐洲時差，戴資穎上週末搭乘長榮航空班機前往丹麥，調整時差與適應當地天氣、食物等，為丹麥賽備戰，小戴去年獲得亞軍，今年將以球后身分參賽，首戰將面對世界排名16的香港選手張雁宜。

廖／蘇好配 荷蘭奪首冠

另外丹麥賽開打前，荷蘭大獎賽冠軍昨出爐，台灣男雙組合廖敏竣／蘇敬恆在冠軍戰以24：22、21：18，拍下第二種子日本組合井上拓斗／金子祐樹，摘下兩人合作以來首座大獎賽冠軍；男單部分，由結束禁賽球監的前日本一哥桃田賢斗封王，他連續斬獲四個大獎賽冠軍。