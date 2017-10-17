裙襬搖搖》妮妮愛熱鬧 揪球迷到場加油

曾雅妮（左起）、金世煐、高寶璟與林西康DIY珍珠奶茶，為週四開打的裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽暖身。（記者粘藐云攝）

週四林口開打

〔記者粘藐云／林口報導〕裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽週四將在林口美麗華球場開打，共6名前後任球后參賽，昨賽前記者會上，邀請前任球后曾雅妮、高寶璟、南韓女將金世煐及美國好手林西康齊聚一堂，自製珍珠奶茶以美食會友。

在贊助商指導下，4位女將難得親手自製珍珠奶茶，曾雅妮表示，之前在美國也曾嘗試自己調配珍奶，但不太好喝，還是在台灣喝到的比較對味。

裙襬搖搖高爾夫基金會會長王政松（右）與夫人邱鳳玉（左）偕同曾雅妮合照。（記者粘藐云攝）

曾雅妮透露，前幾天雖天氣不佳，仍積極到球場備戰，希望帶給台灣球迷最好表現，「回到台灣，見到球迷就像見到老朋友一樣，比賽時會盡力把所學發揮出來。」她也期待球迷進場為台灣選手加油，更笑稱自己依舊人來瘋，越多人越能帶動她的情緒。

曾雅妮認為，最近推桿進步較多，雖然對自己的要求仍高，但現階段已能平常心面對勝負，「把該做的做到，不去想太多。」

林西康（左起）、高寶璟、金世煐、曾雅妮。（記者粘藐云攝）

2013年高寶璟在台灣裙襬搖搖世界女子名人賽拿下職業生涯首勝，今年再度來台，她表示，很喜歡來台灣比賽，球迷很多也很熱情，讓她留下深刻回憶。至於備戰狀況，她說：「這裡風勢大且多變，對自己是不同的挑戰，也得視當天狀況做調整。」