裙襬搖搖焦點球星》球風講求效率 路易絲「后」勁十足

（資料照，法新社）

人若有心為善，老天都會助一臂之力，今年在美國名將路易絲身上就見證了這樣的奇蹟。

今年8月美國德州受哈維颶風侵襲，路易絲居住的休士頓地區飽受風災與淹水之苦，連她丈夫領軍的休士頓大學校隊也必須緊急撤離，當地的處境相當艱困。

正在巡迴賽拚戰的路易絲發願要捐出她在波特蘭菁英賽所得的獎金，濟助受災民眾，這個善願果然在老天眷顧之下，讓她相隔3年2個月又5天之後再度奪冠，也是她在美國LPGA的第12勝。

上個月路易絲打完印地安納州的比賽，就未再參加LPGA賽事，直到本週來台灣，投入裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽，過去她來台參賽很不巧天候都不太好，今年或許有機會好好發揮一下。

雖然休兵1個月的路易絲，世界排名稍下滑到第17，且隔了這麼長一段時間才重溫冠軍滋味，千萬不要誤以為她已走下坡，她在場上依舊頗有競爭力，在這3年多的冠軍乾旱期，她出賽83場，有33次打進前10，更有12次名列第2。

來到台灣參加裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽之前，路易絲今年出賽21場全晉級，累計打下327個博蒂，在LPGA排名第5，平均桿數69.55桿排第4，正常桿數上果嶺之後的平均推桿只有1.75桿，更名列第3。

種種數據顯示，現在的路易絲球技成熟且講求效率，在比賽中隨時都是領先者最關切的對象，只要讓她打出想要的風格，球迷在美麗華球場將有機會見識路易絲兩度登上球后寶座的絕技。

（記者趙新天）