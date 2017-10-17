NBA季前分析》綠衫軍、暴龍 大西洋組爭霸

塞爾提克厄文。（資料照，法新社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕「No Pain, No Gain!」籃網後衛林書豪上季經歷傷痛，例行賽僅出賽36場，沉澱過後，期盼浴火重生，攜手新隊友羅素，將以後場組合打造新未來，不僅要成為紐約最強隊伍，也要在大西洋組立足，放眼季後賽。

暴龍羅利（白色7號球衣）。（資料照，美聯社）

籃網連兩季無緣東部8強，總教練亞特金森上季接手這支年輕隊伍，繼擔任尼克助理教練後，再度與林書豪合作，兩人新球季再度攜手配合，季外交易案送走長人B.羅培茲，迎來新秀後衛羅素。

七六人恩比德。（資料照，法新社）

亞特金森屬意執行近期流行的小球戰術，林書豪與羅素將分擔控球角色，推進速度快、講求外線，但也有漏洞，對抗長人較吃力，林書豪認為，球隊要打出不一樣的小球風格，注重保護籃板與禁區防守。

籃網林書豪（左）。（資料照，法新社）

美國運動畫刊分析，大西洋組像是NBA縮影，聚集聯盟的好、壞與醜陋一面，強隊、弱隊加上墊底球隊「坦蕩蕩」的擺爛文化，新球季七六人可望結束「重建期」，邁向正式建設期，送走安東尼的尼克則總算獲得自主權，以波辛傑斯為首，走向「後甜瓜時代」。

尼克波辛傑斯（左）。（資料照，路透）

塞爾提克、暴龍仍是東部龍頭熱門，上季綠衫軍擠下騎士，登上第一種子，季外一樁重量級的惡魔交易，讓後衛I.湯瑪斯與厄文東家互換，厄文將搭配海沃德，帶來不同風貌的塞爾提克，兩人默契是否能快速融合，率隊連兩年攀上東部最強頭銜，也是外界關注焦點。

（NBA季前分析）

暴龍季外砸大錢與主力球星續約，排出羅利、德羅森與伊巴卡等先發陣容，進攻不是問題，美國媒體SB國度預測，暴龍有機會奪超過50勝，至少能闖到季後賽第二輪。