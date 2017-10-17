NBA》詹姆斯、厄文 開幕戰恐難「重逢」

騎士詹姆斯腳踝扭傷未癒，可能在職業生涯中首度缺席開幕戰。（資料照，美聯社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕NBA 2017-18球季開幕戰明天點燃戰火，首場例行賽由東部雙雄騎士、塞爾提克之戰揭開序幕，兩隊今夏互換當家控球後衛，昔日冠軍搭檔詹姆斯和厄文拆夥後立刻狹路相逢，話題性十足，詹姆斯坦言，「心情五味雜陳，但上場後就會專注在比賽，帶領球隊取勝。」

但詹姆斯腳踝扭傷未癒，能否在開幕戰上陣仍是未知數，昨僅參與球隊部分訓練，且腳踝仍腫脹、疼痛，美媒《ESPN》爆料，詹姆斯的傷勢可能是生涯最嚴重的一次。

詹姆斯於季前訓練營扭傷，熱身賽僅打1場，又進入傷兵名單，總教練泰倫魯坦言，「詹姆斯年紀越來越大，復原的時間也將拉長，仍會遵照隊醫指示，按部就班治療。」若詹姆斯缺席開幕戰，將是職業生涯14年來首見。

厄文。（資料照，法新社）

上季逆勢奪下東部例行賽第一的塞爾提克，先發陣容大幅翻新，主帥史帝文斯已提前擬定先發陣容，將由厄文領軍，搭配海沃德、哈佛德組成強力「鐵三角」，再加上「雙探花」塔圖姆和布朗，陣容華麗。

厄文轉隊後首度回到騎士主場出賽，不畏懼遭球迷噓聲伺候，他一派輕鬆地說：「我不會感到緊張，仍會照自己的節奏打球，對於克利夫蘭只有感恩，也懷念冠軍遊行榮耀時刻；很興奮能再度回到熟悉的場地，和老戰友一較高下。」

籃網被看衰 豪不在意

上季爐主籃網開幕戰將於19日客場出戰溜馬，熱身賽拿下3勝1敗佳績，但仍被美媒看衰，關注度也不及騎士和塞爾提克等強隊，對此，林書豪回應，「不用在意外界的眼光和評論，球隊目前的運作和磨合很出色，例行賽見真章，會用戰績證明。」