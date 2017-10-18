裙襬搖搖LPGA》場內場外灑熱血 妮妮忙得開心

曾雅妮樂盡地主之誼。（記者林正堃攝）

〔記者趙新天／林口報導〕曾雅妮每次回到台灣參加比賽，都帶著興奮的心情期待賽事開始，在準備比賽之餘，妮妮格外忙碌，外國選手來台遇上大小事，第1個想到可以詢問的對象就是曾雅妮。

裙襬搖搖回台舉辦LPGA台灣錦標賽，延續前6年LPGA台灣賽事的歷程，不少老手已經對台灣熟門熟路，但也有一些剛加入LPGA或先前不曾來台比賽的選手，需要在地選手指路，向來善盡地主之誼的曾雅妮就成了不二人選。

問美食、逛街只是尋常題目，今年選手飯店安排在龜山區，正是妮妮從小長大的區域，旅遊書上找不到的她都能如數家珍。有些選手在球場或飯店遇到困難，第1個想到的也是曾雅妮，只要找得到人，她都願意伸出援手。

昨天中午她冒雨練完球，只見她忙著以手機聯繫，一下子又匆匆忙忙大步衝上會館樓梯找人，原來是1名頂尖球星因為下背疼痛，要找中醫針灸緩解。原本球場工作人員好心安排她到新竹湖口處理，選手和家屬都已經坐上大會專車，只見曾雅妮快步上前告知那位好朋友，已經找到林口長庚的專家，可就近為她診治和針灸。昨晚這名球星已能正常出席歡迎晚宴。

雖然這麼多LPGA巡迴賽的好朋友來到台灣，讓曾雅妮格外忙碌，但她忙得很開心。協助眾人之餘，曾雅妮可沒耽誤練球，昨天美麗華球場雨勢一陣一陣的，她還是冒雨到練習場備戰，試著習慣手套和握把潮濕的情況下揮擊，她認為，如果比賽期間也下雨的話，她會特別注意一下揮桿節奏。