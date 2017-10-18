裙襬搖搖LPGA》哭進LPGA 錢珮芸漸收成果

裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽，錢珮芸目標是打進前10。（記者趙新天攝）

與其說錢珮芸大器晚成，不如說她一直等待著最佳時期進軍美國LPGA巡迴賽。今年球季打下來她覺得以第1年參賽目標來說，算是達成了。

知道自己還能更好

錢珮芸指出，當初設定的目標是前半年要打進LPGA前60名之內，7月份在Marathon菁英賽並列第3名，是她到目前為止最精彩的一役，也讓她建立起信心。

但兩年前決定到美國訓練，去年投入LPGA次級的Symetra巡迴賽，一開始在美國日子過得並不順利，揮桿動作大改，打球打到哭，完全不知道該怎麼打球，錢珮芸笑說：「進到Symetra巡迴賽之前，掉了好多眼淚，好慘哦。」

隨著Symetra巡迴賽得到好成績，今年她升上LPGA巡迴賽，也看到一些成果，Money說：「我知道自己還可以更好，今年有一些場次被淘汰，但也打過幾場好球，如何把好的部分保留，把一些失誤調整過來，是下個階段的目標，要試著打聰明一點，該攻要攻，該保守也要謹慎一點。明年希望連日本那場都能打，那也是我的目標之一。」

目標前10甚至前5

這次回台參加裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽，錢珮芸期待自己能夠打進前10名，甚至是5名之內。她表示，青少年時期從屏東北上習球，第1個培訓的地方就是美麗華球場，場地並不陌生。

她說：「天氣因素影響很大，以前參加這場比賽最好的成績是68桿，如果每回合都能打出這樣的桿數就很好了。」她認為，如果颳風下雨的話，開球時壓低球路很重要；要是天氣好沒什麼風，推桿就會是決勝關鍵。（記者趙新天）