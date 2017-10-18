撞牆接殺又開轟 法官開庭搶勝

洋基「法官」賈吉轟出3分砲。（美聯社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕季後賽打得超悶的洋基「法官」賈吉，昨終於讓4萬9373名主場球迷「全體肅立」，不但上演撞牆接球美技，又霸氣開轟，以MVP級身手助球隊搶回1勝，今第4戰要繼續「開庭」。

洋基「法官」賈吉上演撞牆接球美技。（法新社）

洋基帶著0勝2敗回到主場，昨先以8：1擊敗太空人扳回一城，今晨5點由葛雷迎戰麥卡勒，希望在美聯冠軍戰扳成2：2平手；國聯冠軍戰方面，2勝0敗的道奇今到小熊主場踢館，由季後賽已奪1勝的達比修有和韓德瑞克斯對決。

昨洋基能搶回1勝，25歲的賈吉是關鍵，他在老將佛雷瑟於2局下轟出3分砲後，4局上在全壘打牆前不惜撞牆沒收太空人古利爾的深遠飛球，守住3：0領先優勢。大聯盟官網也很幽默，「賈吉沒事，全壘打牆就不妙了。」指他的怪力撞得大牆難以招架，出現凹痕傷況。

賈吉在4局下更轟出3分砲，助洋基取得8：0領先，是他自4日外卡戰以來的第2轟，球迷忘情大喊「M-V-P」。本季轟出52發全壘打的賈吉在季後賽嚴重熄火，累計34打數僅敲5安，還吞下21次三振。

沙巴西亞奪季後賽10勝

「不管高低潮，隊友都一路相挺，而我有機會跟著洋基一起打美聯冠軍戰，已是美夢成真。」賈吉對於能夠每天打棒球已是心懷感恩，他也幫助先發投手沙巴西亞拿下生涯季後賽的第10勝。沙巴西亞堪稱「止敗王」，今年含季後賽在洋基輸球後的13場先發，繳出10勝0敗、防禦率1.69佳績。