NBA今開打 5大焦點吸睛

林書豪（外電資料照）

NBA2017-18賽季今點燃戰火，首場在早上8點由上季東部例行賽前二席塞爾提克前往客場強碰騎士；10點半由衛冕軍勇士在主場迎戰火箭，本報體育中心特地整理5大新賽季觀戰焦點，與球迷共同迎接世界最高籃球殿堂賽事的到來。

「萌神」柯瑞（右）與大帝詹姆斯（左）今年再爭總冠軍。（外電資料照）

巨頭揪團 阻勇士連霸

杜蘭特今夏降價續約，助勇士用頂級合約續留「萌神」柯瑞及伊古達拉，加上K.湯普森、D.格林，成功保住奪冠班底，但雷霆、火箭、馬刺與灰狼都虎視眈眈，也讓勇士衛冕之路遭遇挑戰。

勇士上季挾著驚人得分火力，搭配出色的防守，例行賽繳出67勝15敗，連3季登上西部龍頭寶座，新賽季主力球員全部續留，還補進「瘋狂射手」N.楊恩與卡斯比，整體實力不減反增，賭盤或官方預測都看好灣區大軍能連莊成功。

不過，雷霆安東尼、P.喬治及魏斯布魯克的「CPR連線」；火箭哈登和保羅的「哈羅組合」；灰狼J.巴特勒搭配湯斯、A.威金斯，及西部萬年強權馬刺，都有機會成為勇士稱王的攔路虎。

公鹿亞德托昆波（外電資料照）

誰當MVP 字母哥卡位

雷霆魏斯布魯克上季以場均大三元成績，生涯首度榮膺例行賽MVP，但新球季多隊擁有兩位以上的超級球星，MVP得主成為人人有機會、個個沒把握的狀況，美國媒體打趣表示，連熱火得分好手威特斯都有機會。

勇士柯瑞、杜蘭特、騎士詹姆斯、火箭哈登、魏斯布魯克、公鹿亞德托昆波、馬刺雷納德、塞爾提克厄文與灰狼J.巴特勒，都是外界看好的人選，但除了亞德托昆波、雷納德在陣中表現較突出，其餘幾乎都有超級隊友相助，也讓外界難以預測。

籃網後衛D.羅素（外電資料照）

豪羅連線 搶季後門票

籃網近兩季例行賽戰績僅41勝123敗，上季難堪成為東部爐主，今夏陣容進行改組，將主力中鋒B.羅培茲送至湖人，換來潛力無窮的後衛D.羅素，也將與林書豪組成「豪羅連線」，期盼在積弱不振的東部殺出重圍，搶下季後賽位子。

尼克、老鷹、公牛、溜馬紛紛放掉陣中領袖人物，都進入重建期，籃網反而成為得利者。

攤開新賽季籃網陣容，除了D.羅素與林書豪外，卡羅、克拉布與莫茲戈夫都是即戰力球員，而替補陣容的汀維迪、J.哈里斯、雷佛特、吉爾派翠克等人，在經過上季洗禮後，新賽季可望繼續進步。

塞爾提克厄文（外電資料照）

球隊一哥 換人做做看

聯盟吹起抱團風，多隊一哥今夏帶槍投靠他隊後，也讓許多長年扮演副手的球員在新賽季得肩負重任，卻出現幾家歡樂幾家愁的狀況，有些聯手助隊更上一層樓，也不乏與球隊一同進入遙遙無期的重建。

上季高居東部例行賽龍頭的塞爾提克，原一哥為「矮腳虎」I.湯瑪斯，如今換厄文（左圖）、海沃德齊心當家，這組搭檔有望助綠衫軍戰績持續長紅，甚至蟬聯東部例行賽龍頭。

爵士由中鋒戈貝爾接班，快艇交由葛瑞芬扮演一哥，溜馬失去P.喬治後，雙人組合M.透納、歐拉迪波將肩負重任，這些球員得證明自己的實力，並拉抬其餘隊友戰力，率隊挑戰進入季後賽之林。

湖人「放大版奇德」波爾（外電資料照）

新人爭王 波爾雷聲大

湖人今年榜眼「放大版奇德」波爾，上季狀元七六人西蒙斯傷癒歸隊，都被看好能競逐新人王獎項，小牛體能勁爆的後衛D.史密斯被視為黑馬。

湖人總裁魔術強森認定波爾是未來領袖級球星，不過，波爾熱身賽場均數據，上場23.5分鐘，僅6.5分、4.5籃板、6助攻，表現並不如預期強勢，盼新球季開打後，與B.羅培茲、卡德威爾波普與藍道等即戰力的合作漸入佳境，替紫金大軍找回過往榮耀。

西蒙斯上季因傷整季報銷，如今迎來嶄新賽季，以他能鋒能衛的身手，能替七六人戰力加分，且在年輕的球隊中，鐵定有更多發揮空間，是力拚新人王的有利因素。（記者林岳甫）