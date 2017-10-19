洋基大逆轉 「法官」又當英雄

賈吉（右）助洋基隊扳平系列賽戰局，開心與隊友慶祝。（美聯社）

洋基2連勝 扳平太空人

〔記者吳清正／綜合報導〕洋基隊從0：4落後演出大逆轉，賈吉先在第7局轟出全壘打，第8局更連得4分，以6：4擊敗太空人隊，將美聯冠軍賽扳成各2勝2敗。

今天的第5戰洋基隊推出田中將大對決太空人隊凱可，重演第1戰的先發戲碼。田中第1戰投出6局失2分的優質內容，但不敵凱可的7局無失分、10次三振，凱可生涯2次對洋基隊先發，投13局無失分。

太空人隊先發投手麥卡勒前6局只被擊出1支安打，7局下率先上場的賈吉擊出全壘打，賈吉連2場開轟，把麥卡勒轟下場，太空人隊牛棚卻完全守不住，第7局再失1分，第8局更連換3名投手，提前推出終結者翟爾斯也沒有用，被洋基隊擊出5支安打失4分，包括賈吉追平比數的1分打點二壘安打。

洋基隊成為聯盟冠軍賽史上第4支從0勝2敗扳回戰局的球隊，賈吉表示：「整個球場活過來了，真是不可置信，球迷都為之瘋狂，我們打棒球就是為了這一刻。」

賈吉連2場開轟 超現實「預演」

賈吉在分區季後賽20打數1安打，被三振16次，但現在已經連場開轟幫助球隊贏球，賈吉表示：「老實說，這真的很超現實，我還沒有去回想今晚的比賽，但是從小我在腦海裡設想過上千次這樣的狀況，從小聯盟每天的打擊練習，我都把自己放在這樣的情境裡，那就是上場完成自己的工作。」