廣島靠「雨神」助攻 率先2勝

田中廣輔（見圖，取自網路）和菊池涼介在第5局的連續安打攻下3分，比賽因雨裁定結束，廣島隊率先取得2勝。

〔記者吳清正／綜合報導〕日職第2輪季後賽昨天開打，中央聯盟冠軍廣島隊有雨神相助，5局下攻下3分後比賽因雨裁定結束，就以3：0擊敗橫濱DeNA；太平洋聯盟方面，樂天隊以3：2力克聯盟冠軍軟銀隊，樂天隊贏得季後賽3連勝。

DeNA先發投手石田健太第1局對首名打者投出四壞球後，連續拿下12個出局數，第5局又保送首名打者，新井貴浩打出廣島隊第1支安打，1出局後石田再投出四壞球，輪到廣島隊先發投手藪田和樹打擊，廣島隊沒有起用代打，雖然藪田被三振，田中廣輔和菊池涼介連續安打攻下3分。

5局結束後比賽因雨暫停，36分鐘後宣布裁定結束。由於聯盟冠軍在第2輪季後賽保障1勝，廣島隊已取得2勝0敗的優勢。

藪田投出5局的完封，只在第3局1出局後被擊出2支安打，隨後讓桑田將志打成雙殺打而化解危機。

樂天力克軟銀 季後賽3連勝

樂天、軟銀之戰得分全靠陽春全壘打，樂天茂木榮五郎打出今年季後賽的第2支首局首打席全壘打，洋砲維拉和阿馬德接著開轟，取得3：0領先。軟銀直到第6局才靠著今宮健太全壘打破蛋，9局下內川聖一也開轟，仍以1分之差飲恨。