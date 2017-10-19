裙襬搖搖LPGA 雙球后宣布啟動

立法院長蘇嘉全（中）與前後任球后曾雅妮（右）、柳蕭然（左）出席開球儀式。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／林口報導〕裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽今於林口美麗華球場點燃戰火，昨舉行開球儀式及職業業餘配對賽，不過天公不作美，賽程進行不到一半即因雨取消，開球儀式也改在室內進行，由前後任球后曾雅妮、柳蕭然代表出席，場面熱鬧。

南韓女將張哈娜（左二）。（記者粘藐云攝）

配對賽因雨中止

昨日上午開打的職業業餘配對賽，由約40名職業選手與贊助商等貴賓進行分組交流賽，但後來雨勢不斷，賽程進行至近9時中止，台將徐薇淩說：「雨真的很大，不過今天從第10洞開始打，打到16洞，剛好打到之前比較沒練習過的部分。」

難得一見張哈娜

去年在富邦LPGA台灣錦標賽奪冠的南韓女將張哈娜，今年放棄美國LPGA會員資格後，多半在南韓國內參與韓巡賽，她說：「希望能有多點時間陪伴家人，對我而言，家人比較重要。」先前她也曾透露，主要想多陪伴年邁的母親，畢竟長年為了比賽在外奔波，擔心母親生活太過孤單。再度來台，她認為在台灣比賽環境很舒適，也期許能有好表現。

配對賽雖因大雨取消，中午開球儀式仍相當熱鬧，包含立法院長蘇嘉全、新北市長朱立倫及裙襬搖搖基金會會長王政松等人一同出席，並與曾雅妮、柳蕭然交換禮品，蘇嘉全表示，自己平常也有打球習慣，認為高球是一項具有挑戰性的運動，不同的地形、氣候都考驗著球員的智慧，期許台灣好手們今年都能留下好成績。