18個小鮮肉 兄弟掀青春風暴

中信兄弟陳柏豪進季後挑戰賽名單。（記者黃志源攝）

岳東華（記者黃志源攝）

〔記者羅志朋、林宥辰／屏東—台北連線報導〕5戰3勝制的中職季後挑戰賽，明在台南開打，中信兄弟多達10名投打主力缺陣，季後賽28人名單扣除3洋投，有近半本土選手是第一次打季後賽，和老經驗的統一獅形成強烈對比。

兄弟名單當中，1990年以後出生的球員就有18人，希望能在季後賽颳起「青春風暴」。兄弟總教練史耐德表示，這一批球員年輕、熱情、有活力且拚命，季後賽關鍵是投手和防守，如果好好發揮，仍大有可為，對他們有信心。

岳東華例行賽因腳傷只打1打席，依然擠進季後賽名單，他說，「沒想那麼多，教練叫我上去就打，最近內野守備練習都以三游為主，腳傷已沒問題，因太久沒比賽，只要打到球就很開心。」

U18國手陳柏豪年僅18歲，為28人當中最年輕，例行賽只投1場1局失1分，便取得季後賽入場券。他表示，能被選到開心又意外，感謝教練肯定。

史總說，前4戰先發投手依序為伍鐸、羅曼、洪宸宇、銳力，若第1戰伍鐸用球數精簡且表現出色，就會再投第5戰，也有可能派鄭凱文。

獅隊名單則和季末大致相似，獅隊總教練黃甘霖表示，新秀施子謙將扛先發，楊家維臨場不怯場，且守備進步多，因此決定帶他。捕手帶林祐樂、高志綱兩人，陳重羽也能待命。