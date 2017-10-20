兄弟缺陣10主力 仍有機會打總冠軍賽

中信兄弟如果從季後挑戰賽勝出，目前缺陣的10名主力都還有機會打總冠軍賽。圖為熱情的兄弟球迷。

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若挑戰賽勝出 可重提28人名單

〔記者徐正揚／台北報導〕包括因為紀律與私生活等問題遭冷凍的林智勝等5人在內，中信兄弟多達10位主力球員沒被列入季後賽28人名單，但不代表他們今年球季已經結束，如果中信從季後挑戰賽勝出，理論上這10人都有機會打總冠軍賽。

根據中職規定，參加季後賽及總冠軍賽之球團，必須在比賽開始前2天，向聯盟提出出賽名單，林智勝、蔣智賢、張正偉、王勝偉、鄭達鴻（被週刊加碼報導）、林克謙、林煜清（對獅成績不佳）、彭政閔（手傷未癒）、許基宏（今年起伏大）、陳鴻文（傳出遭解約）都沒被列入前天公布的28人名單。

這10位球員年薪合計約5600萬元，在中信本季團隊薪資1.23億元中佔46%，更重要的是，林智勝、蔣智賢、彭政閔、許基宏、王勝偉、張正偉、鄭達鴻這7人，恰好是中信於3月25日開幕戰排出的先發第3到9棒，今天的季後挑戰賽第1戰等於讓對手7支棒子。

當季後挑戰賽結束，總冠軍賽開打前2天（26日）還要再提1次28人名單，如果中信出線，這10人可以被教練團重新考慮，從他們最近的動態來看，彭政閔、許基宏、林克謙、林煜清4人打總冠軍賽的機會略高於其他6人。