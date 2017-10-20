體改風波 林德福：怎麼可能帶頭違法？

多個單項協會反對片面要求全盤改革，昨赴體育署抗議。（記者王藝菘攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕「國民體育法」8月底完成修法，所有單項協會必須在半年內全面改選，體育署近日公佈特定體育團體章程範本草案，並強推協會理事長直選，引發協會不滿，昨多位協會理事長前往體育署抗議並進行連署，強調願意接受改革，但重點應擺在「監督」並非「取代」。

協會昨聯合抗議

體總會長張朝國擔任連署活動發起人，多個協會正、副理事長與秘書長也都出面相挺，畢竟在諸多單項協會眼中，體育署的章程範本草案，等同強迫他們「一體適用」，完全忽略每個協會的特殊性。

律師王俊翔認為，範本草案逼迫大家照單全收，會危及協會和選手權利，他們不反對改革，主要反對體育署用粗暴方式要求他們全部接受。

昨連署訴求更針對體育署強逼協會依照範本修改章程，恐成為政治干預體育，違反奧林匹克的核心價值，將造成我國會籍重大危機；執意推動協會理事長直選，各協會章程並無規定，國體法也無規範，諸多協會擔心若直選，體壇恐變成各方勢力競逐之地。

體育署：持續溝通

體育署副署長林哲宏表示，尊重協會訴求，會持續進行溝通，至於依國體法所訂定的範本，主要是提供給協會參考，若單項國際總會規章與國體法有矛盾，可提出相關證據證明，再進行適當的章程修訂。

體育署長林德福昨因公務在身，無法在下午第一時間出面向體育協會解釋，晚間透過臉書表示，「這群人，是我的朋友，不是敵人。我們曾經並肩為台灣體育發展共同奮鬥，而他們站在這裡，抗議我對推動體育改革的想法，讓我有些心酸、也不捨。」

林德福重返體壇的目標就是讓台灣體壇走出窘境，贏回尊嚴，全民參與與理事長直選，也是為了體現台灣民主價值，扭轉民眾對體育界的觀感，藉此展現體育人的高度與胸襟，並直言，「大家為何會質疑有違法規呢，體育署跟我怎麼可能帶頭違法呢？」