丹麥行銷羽球 體育協會公司化

丹麥羽協執行長傑森。（特派記者卓佳萍攝）

〔特派記者卓佳萍／丹麥報導〕丹麥羽球發展與成就於世界名列前茅，這座童話王國的管理、行銷並非兒戲，他們把協會當「公司」經營，專業化管理，帶來最佳效益與行銷，近期面臨體育改革的台灣，可當作借鏡。

丹麥羽協執行長傑森表示，協會也是有主席、會員，但他受雇於協會，像是一家私人公司的最高主管，底下有25位正職員工，管理各部門包含活動、行銷、人力資源等，兼職人員則超過100位。

擁有超過7贊助商

丹麥協會從政府、社會組織獲得部分財務補助，其他都是透過尋求商業合作，丹麥協會有超過7個贊助商，以本屆丹麥頂超賽為例，大至場邊廣告看板，小至座椅背套，全都賣給贊助商，成功地行銷賽會，締造雙贏局面。

今年與台灣品牌合作

本屆丹麥頂超賽觀眾席將近一半都是青少年或孩童，傑森透露，這是他們行銷策略之一，過去一年他們舉辦全國性青少年賽事，吸引逾萬人參賽，每人都能獲得兩張門票，進場欣賞國際級賽事。

台灣運動品牌VICTOR今年正式成為丹麥羽協贊助商之一，提供國家隊服、比賽硬體設備等，傑森表示，丹麥自詡為世界羽球強國，他們想跟擁有世界水準的品牌合作，台灣就是最佳選擇，台灣人也很有國際觀，英文能力比亞洲其他國家高，這次是很棒的合作經驗。