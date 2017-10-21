克蕭降生那年後...道奇再爭世界一

道奇隊克蕭昨繳出優質先發，投6局僅失1分，將迎接世界大賽初體驗。（法新社）

〔記者徐正揚／綜合報導〕道奇昨靠克蕭6局失1分的好投，配合赫南德茲3轟7打點的驚奇演出，以11：1大勝小熊，在國聯冠軍賽以4勝1敗勝出，相隔29年再次挺進世界大賽，進攻雙箭頭泰勒、透納共同榮膺國聯冠軍賽MVP。

道奇隊暌違29年再度闖進世界大賽，全隊衝進場內慶祝。（法新社）

世界大賽 克蕭打頭陣

克蕭用89球投6局、只挨3安失1分，是他今年季後賽出賽3場的第1次優質先發，3座塞揚獎在手的他終於首次進軍世界大賽，「我從小就期盼有朝一日能打世界大賽，除了娶老婆、當爸爸，人生最美好的時光，大概就是這夢寐以求的一刻。」道奇上次奪冠是在1988年，正是克蕭出生的那年。

總教練羅伯斯指出，不僅是克蕭，對球員、球團、球迷、洛杉磯市，這是等待許久的時刻，他也宣布，克蕭經過4天完整休息，剛好接上25日世界大賽開打，克蕭保證是第1戰先發。

道奇在1988年以4勝1敗技壓運動家，贏得隊史第6座世界大賽冠軍，之後28年有10次打進季後賽，雖有4次闖進國聯冠軍賽卻都鎩羽而歸；「聽牌」的洋基今早若從美聯冠軍賽第6戰勝出，將繼1981年後再次與道奇爭冠。

此役最大驚奇是赫南德茲，2上先敲陽春彈，3上再轟滿貫彈，是隊史在季後賽轟滿貫彈的第4人，9上又來發2分彈，成為隊史第1位、大聯盟第10位在季後賽締造單場3響的球員，單場7分打點平大聯盟季後賽但破隊史紀錄。

道奇隊泰勒。（法新社）

道奇隊透納。（法新社）

泰勒、透納共享MVP

泰勒這5場扛第1棒，19打數、6安打、2轟、3打點、5得分，透納打第2或3棒，18打數、6安打、2轟、7打點、3得分，是道奇開起攻勢的雙發動機，也是國聯冠軍賽連續2年、歷來第3次由兩人同享MVP殊榮。