膝髕腱斷裂 恐難完「豪」如初

林書豪首戰就因右膝髕腱斷裂整季報銷，運氣不佳。（資料照，法新社）

〔記者廖聿偉、廖千瑩／綜合報導〕林書豪本季首戰就在上籃時重摔，重創右膝，經診斷確定為右膝髕腱斷裂，至少要休養一年才有機會重返球場，本季提前報銷。

影響爆發力和彈跳

林書豪昨發代禱信，請球迷為他祈福，並期盼在神的指引下，能盡快回到球場。但其實傷勢並不樂觀，髕腱斷裂是罕見的，嚴重程度不亞於十字韌帶斷裂和半月板破損，對職業運動員是致命的殺手，就算手術成功，恐怕也僅能回復七成，對於爆發力和彈跳能力有很大的影響，NBA過去7年僅有林書豪一人受此傷痛，國內也大多是舉重選手才會傷及膝髕腱。

林書豪季前曾表示身體變得更強壯，但根據醫師推估，他的膝蓋恐已累積長年的疲勞和損傷，膝蓋才會在落地時無法承受強烈的撞擊，而林書豪當下恐已聽到膝髕腱斷裂的聲音，才會呆滯數秒後情緒潰堤，隨後不停地說「我完了（I’m done.）！」崩潰地趴在地上。

上一個受到膝髕腱創傷的是小前鋒C.巴特勒，他於2010-11球季受傷後整季報銷，隔年重返球場，但表現每況愈下，之後成為籃球浪人，換了5支球隊後退出NBA。

前車之鑑 成績下滑

另一個例子則是昔日金塊「彈跳人」麥克戴斯，膝髕腱重建後，休養了近兩個球季才復出，雖仍在聯盟打滾8年才引退，但實力大打折扣，巔峰時期曾效力金塊6個球季，繳出場均18.2分、9籃板的優質數據，但傷後加盟活塞5年，成績僅剩下8.7分和7.1籃板。

籃網失去先發控球後衛，主帥亞特金森表示，「我只在乎林書豪的傷勢，期盼他能早日康復；球隊板凳深度夠，其他兄弟也會挺身而出，而林書豪就算無法上場，也能跟上季一樣在場邊當助教，跟全隊一起努力。」

受手肘傷勢所擾的旅美投手陳偉殷昨也表示，林書豪是傑出的運動員，聽到這個消息滿難過的，希望林書豪早點康復、早點回到球場。