台灣登山王挑戰賽》黑馬彭源堂 衝本土第一

捷安特哥倫布車隊彭源堂以3小時38分20秒拿下本土第一。（自行車騎士協會提供）

男女雙創賽史最速

〔記者廖聿偉／花蓮報導〕2017台灣登山王挑戰賽（KOM），來自32個國家、592位車手，經過105公里史詩般的爬坡，最終由巴林美利達車隊的名將「鯊魚」尼巴利以3小時19分54秒稱霸，並創下史上最速成績；女子組英國登山后艾瑪普莉，則用3小時52分35秒完賽，達成二連霸，同時也創下女子史上最快紀錄。

巴林美利達隊尼巴利封王。（自行車騎士協會提供）

本屆被譽為參賽選手最強的一年，包括兩屆KOM冠軍艾柏森、澳洲傳奇車手伊文斯和身穿自由車三大賽環法、環義和環西黃衫的車手尼巴利皆抵台競輪，也將整體均速大幅提升。

尼巴利不負現役最強車手美名，在比賽中段新白楊路段發動攻擊，成功追上領先集團，一舉超越原本單飛的艾柏森，逆轉掄元，尼巴利表示，「台灣登山王是水準極高的比賽，尤其最後10公里、27%的陡坡很驚人，最後3公里才擺脫對手，是場很艱難的勝利。」

國內冠軍車手則出現大黑馬，捷安特哥倫布車隊彭源堂，最終以3小時38分20秒，擊敗台灣自由車一哥馮俊凱和上屆國內冠軍范永奕，拿下本土第一，他坦言，「奪冠很驚訝，去年因傷休養4個月，到今年初才恢復訓練，終點前5公里忍住抽筋痛楚，才順利衝回終點。」

完成二連霸的艾瑪普莉，去年里約奧運前夕摔車導致骶骨裂傷，此役舊傷復發，抵達終點時走路一拐一拐，但她仍強調，台灣是幸運地，讓她有更多曝光的機會，因此決定多留台一週，騎車環島，融入台灣文化。

台灣女將本屆表現相形失色，衛冕成功的Liv宜蘭女子隊陳姿吟以4小時42分37秒完賽，她透露，「前段速度衝太快，後面體力不濟，經過大禹嶺時，兩腳輪流抽筋，最後才非常痛苦地完賽。」