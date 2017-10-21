速度催起來！戴資穎連演逆轉晉4

戴資穎連2戰輸掉首局再逆轉獲勝，今將挑戰連2年闖進決賽。（特派記者卓佳萍攝）

〔特派記者卓佳萍／丹麥報導〕世界球后戴資穎昨天在丹麥羽球頂級超級系列賽八強戰，面對世界排名44的南韓金效旻，小戴再度演出逆轉秀，終場以20：22、21：16，21：9，挺進四強，今天將挑戰連兩年闖進決賽。

戴資穎挺進四強。（BadmintonPhoto提供）

21歲金效旻僅在去年亞錦賽與戴資穎交手一次，戴資穎當時以直落二輕取對手。此役戴資穎展現高超手法，隱蔽性的出手讓對方難以預測球路，小戴常常「定格」對手，金效旻僅能露出苦笑。

難擋隱蔽出手 金效旻苦笑

前役戴資穎才以12：21、21：18、21：8，逆轉泰國女將布沙南，晉級八強。戴資穎表示，這場稍微比較快進入狀況，但自己失誤多，追分困難，二、三局其實沒有太多調整，但就是逼自己加速，打起來比較沒問題。下一戰將面對第三種子南韓成池鉉、依瑟儂勝方，戴資穎表示，她會好好發揮，一定會加油的。

戴資穎上場前特地上傳與奶奶的打氣法，相當可愛，這一趟遠征歐洲，戴資穎雙親也到丹麥作伴，戴資穎表示，雖然沒有跟爸媽住同一間飯店，兩人早上都會來飯店找她，一起聊天、談心，有助於放鬆心情。

大會人員包紮周天成（右）手指傷口。（特派記者卓佳萍攝）

小天血濺球場 拚3局晉8

男單戰場，先前右手指爆血的周天成次輪以21：15、18：21、21：11拍下地主維汀哈斯，挺進八強。小天比賽時手指再度破皮，血濺到球場，連對手維汀哈斯也遇到相同狀況，手指噴血，工作人員進進出出，比賽數度被中斷，但面對場上突發狀況，小天冷靜化解，最終獲得勝利，八強將面對香港黃永棋。

周天成汗腺特別發達，來到歐洲較為乾爽，出汗量小，讓他更有體能應戰，小天認為，這是他善於征服歐洲最關鍵之處，周天成法國超級賽能獲得1冠1亞、德國黃金大獎賽締造三連霸、德國公開賽今年冠軍。