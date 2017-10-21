「齊」力破冰 兄弟挑戰賽首勝

中信兄弟跑者王威晨（左）在2局上衝回本壘，統一獅捕手伸手觸殺不及。 （記者黃志源攝）

〔記者羅志朋／台南報導〕少了「五虎將」，中信兄弟昨以年輕球員在季後挑戰賽首戰登場，打出漂亮一仗，揮別近期球團鬧出風風雨雨的陰霾，以9：6擊敗統一獅，在隊史季後挑戰賽4戰全勝；兄弟領隊劉志威賽前就宣布，今年若拿下總冠軍，獎金是1000萬元。

中信兄弟昨季後挑戰賽首戰眾志成城，打敗統一獅奪勝。 （記者黃志源攝）

中信兄弟主砲周思齊狂敲4安，串聯球隊攻勢，獲得單場MVP。（記者黃志源攝）

中信祭出奪冠千萬獎金

老將表現好壞，成首戰勝負分水嶺，兄弟36歲主砲周思齊狂敲4安，串聯球隊攻勢；反觀獅隊38歲外野手劉芙豪致命漏接失誤，對團隊士氣打擊很大。兄弟總教練史耐德說，「陣中有老將和年輕球員，我告訴他們，『不管你們幾歲，都當20歲來打，盡情放鬆心情並享受比賽』。第一場奪勝是很重要的。」

周思齊想贏 4安猛打

周思齊過去打過34場季後挑戰賽和總冠軍賽，是陣中少數經驗豐富的老將，昨役他前4打席都敲安，追平季後挑戰賽單場最多安紀錄，打下2分打點，獲選單場MVP。他表示，看球隊年輕球員壓力不大，在場上表現輕鬆，反倒是獅隊賽前較被看好，感覺對手壓力滿大。

周思齊表示，回想2009年剛進兄弟，上半季輸球看到獅隊拋封王彩帶，當時彭政閔說，「這次輸球，最重要的是下一場要贏回來的態度。」周思齊說，現在球隊確實有很多問題，但不能抹滅我們想贏球的態度。

劉芙豪漏接 成致命傷

昨役2局上吳東融擊出飛球，獅隊劉芙豪漏接失誤，壘上3名跑者全回本壘得分，下一棒周思齊敲安再添1分，兄弟單局灌4分，獅隊元氣大傷。「蔗總」黃甘霖說，「劉芙豪失誤是致命傷，球場風有點大，可惜了，運氣有點差，下一場先發右外野手會換成朱元勤。」

兄弟洋投伍鐸先發6局失1分拿下勝投，他說，「我想帶領球隊，以身作則，用表現幫助球隊贏球。」史總和蔗總都認為伍鐸表現很好，為此役關鍵人物。

獅止季後挑戰賽6連勝

獅隊輸球，隊史季後挑戰賽6連勝中斷，蔗總表示，球隊好幾年沒打季後賽，大家都想贏，身體難免緊繃，打起來綁手綁腳，比賽後半段差一點逆轉勝，相信下一場會更好。