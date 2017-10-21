11年前經典對決 嘟福這回攜手

潘威倫（記者黃志源攝）

阿福︰老天爺的安排

陽建福（記者黃志源攝）

〔記者羅志朋／台南報導〕11年前，「嘟嘟」潘威倫和「阿福」陽建福在外卡賽（2009年起更名為季後挑戰賽）上演經典先發對決，如今，「嘟福」這對好友在季後挑戰賽攜手奮戰，命運好好玩，陽建福說，「這是老天爺的安排吧！」

2006年外卡賽統一對興農，第二戰在台南進行，潘威倫先發9局無失分拿下完封勝，陽建福先發8局無失分，無關勝敗，9局下獅隊攻下1分奪勝，此役本土王牌大對決堪稱經典。

陽建福回憶，當時投完8局，左大腿不舒服，決定退場，現在想起來有些遺憾，如果再堅持投下去，可能結果就不一樣了，「我和嘟嘟同場先發對決多次，這一場最經典。」

昔日對手，如今成了隊友，陽建福說，「之前跟嘟嘟對決，我都不想輸，現在就是和他一起幫助球隊贏球，很開心能一起打季後賽。」望著台南球場投手丘，陽建福回憶湧上心頭，「就是在那裡投的，當時比賽的感覺現在還在。」

嘟嘟︰難得的緣分

今天將登板先發的潘威倫表示，很多事情都很難預測，能跟阿福同隊打球，這是很難得的緣分。

兄弟今推洋投羅曼先發，他是2010年兄弟奪冠功臣，當時和現在黃衫軍季後賽陣容都很年輕，羅曼認為，「菜鳥」這個詞是場外人加註的，其實在場上不會看年紀，不管是老將還是菜鳥，對勝利的渴望都是一樣的。