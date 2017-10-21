裙襬搖搖》蔡佩穎抓5鳥 並列14

南韓選手申珍妮昨打出67桿，追上池恩熙並列領先。 （記者陳志曲攝）

申珍妮急追 並列領先

旅日好手蔡佩穎昨天在裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽第2回合，打出69桿，並列14名。 （記者陳志曲攝）

〔記者趙新天／林口報導〕旅日好手蔡佩穎昨天在裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽第2回合，打出5個博蒂、2個柏忌的69桿，總計143桿上升到並列14名。第2回合天氣稍稍好轉，場上成績已見得到反映，南韓申珍妮打出67桿，追上同胞好手池恩熙，兩人同以137桿並列領先。

蔡佩穎是前2回合成績最好的台灣選手，昨天排在第1組開球，出發之後她就連抓3個博蒂，氣勢不錯，加上第8洞又賺小鳥，當時排名上升到前10名之內。可惜打到第15洞一陣風雨，讓她在第2桿攻果嶺時，球偏左下水，罰桿之後第4桿打到果嶺後方，還好回切直接進洞，救成柏忌。蔡佩穎說：「我不太喜歡這一洞，連著兩天都打柏忌，接下來兩回合我要在這洞賺回來。」

稍後她在第16洞推進9呎博蒂，但最後1洞蔡佩穎第3桿距離算得不好，鐵桿少拿1號，這球打短了掉進沙坑，長洞以柏忌作收，無法留在10名之內。

第2回合曾雅妮打出72桿，龔怡萍花了74桿，兩人都受限於推桿不進，未能繳出滿意的桿數，她們同以145桿和其他選手並列28名。業餘好手侯羽桑這回合紅字成績71桿作收，和謝瑀玲、徐薇淩等人並列42名。

並列領先的申珍妮，第2回合打下7個博蒂，只有兩個柏忌，她在最後兩洞連續抓鳥，一度衝到單獨領先，直到領先組的池恩熙最後1洞以博蒂作收，兩人才並列第1。池恩熙這回合花了71桿，她表示，推桿不如前一天那麼準，尤其前9洞，但目前還是領先，所以感覺沒有那麼差。最後兩回合她會打得保守安全一點。

美國選手阿托梅爾第2回合也打得不錯，68桿完賽，總計138桿暫居第3。

吳素賢66桿 躍升第4

昨天成績最好的是澳洲韓裔球員吳素賢，前12洞她就打下5個博蒂，後半段遇上午後的雨勢，出現兩個柏忌，還好她在最後1洞第3桿攻果嶺時，幸運直接打進洞裡，這個老鷹讓她以66桿完賽，總計139桿躍升至第4。