裙襬搖搖》最後驚喜救Par 曾雅妮28名

曾雅妮（記者陳志曲攝）

〔記者趙新天／林口報導〕推桿依舊是曾雅妮尋求東山再起的最後一塊拼圖，換過握桿方式，換過不同形式的推桿，最終還是要回歸心態的重建。

裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽第2回合，曾雅妮打得比前一天好，但是成績無法大幅躍升的關鍵就是推桿。昨天她打出平標準桿72桿，兩回合高標準桿1桿，並列28名，是2013年至今參加LPGA台灣錦標賽前兩回合較佳排名。

錯失多次短推 球迷揪心

妮妮指出，開球打得不錯，鐵桿也很滿意，但是推桿真的不行，好多短推機會都沒進，推到這組的觀眾都替她緊張。她說：「像第7洞才兩呎，那樣的短推我也推不進，周邊安靜得連呼吸的聲音都聽得見，好像他們的心臟都快跳出來了。等一下我要去練短推，也許短的練好一點，比較遠的也會變好。」

昨天妮妮唯一讓觀眾眼睛一亮的是最後1洞那個30呎救Par的長推進洞，因為太驚險，觀眾的掌聲和歡呼特別熱烈。這個5桿收尾洞，曾雅妮的第2桿拿鐵木混種桿直攻果嶺，但球路選擇不太對，「拿小雞腿本來就大一點，我又打一點左曲球，直接飛到果嶺左後方，差點下水。」

接下來她的球在不是很好打的球位，又花了2桿才打到果嶺邊，長推進洞的機會不是那大，偏偏這球讓她幸運推進了。妮妮笑說：「就在妳覺得要放棄的時候，它就給妳一個驚喜。」這個驚喜來得正是時候。