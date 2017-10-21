裙襬搖搖》錢珮芸、徐薇淩慶生 沒沾喜氣

台灣選手錢珮芸在球場慶生。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／林口報導〕台灣高球好手錢珮芸、徐薇淩本週投入裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽，同為10月壽星昨在球場慶生，她們反應又驚又喜，唯一美中不足的是，第一回合兩人狀況都不差，昨天表現下滑，皆表示不是很滿意。

台灣選手徐薇淩（左二）在球場慶生並與家人合影。（記者陳志曲攝）

錢珮芸昨在第二回合以76桿繳卡，合計149桿並列54名，她說：「這一回合打了很多質量不錯的好球，只是策略比較不好，推桿也不是很順。」昨難得在球場見到大陣仗為她慶生，她表示相當驚喜，生日願望是希望首冠早點出現，未來能有更多青少年投入高球運動。

排名下滑 錢珮芸續練

今年錢珮芸升上LPGA巡迴賽，對於未來她很有想法，「希望把排名提高，至少可以去打新加坡和泰國的比賽。」昨因為不滿意成績，賽後她沒馬上休息，而是拎起球具前往練習場繼續備戰，希望在今天的比賽扳回一城。

昨天的壽星徐薇淩同樣對於表現不甚滿意，第一回合暫列15名，昨則以75桿、合計147桿，名次下滑至並列42名，她無奈地說：「第一回合沒有成績基礎，較能放得開，今天一下去節奏就跑掉，前2洞太匆促，前9洞就有4個over，3柏忌都是3推推出來的。」昨天在球場慶生，她透露一早就有朋友來送蛋糕，在場上還遇到裁判向她祝賀，覺得很驚喜。

昨林口美麗華球場的天氣依舊不佳，間歇雨勢伴隨強風，雖一度放晴，但仍對球員造成不小影響，出手前都謹慎觀察風勢，錢珮芸表示，天氣變化大，較難調整，比起一直下雨其實還更糟，徐薇淩則說：「一開始下去就有心理準備，知道天氣不好，想要穩紮穩打，沒想到反而太過保守。」