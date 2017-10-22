艾圖維轟平洋基 美聯冠軍今出爐

太空人隊艾圖維（右）昨貢獻2安、3打點，包含1發全壘打，賽後和隊友擊掌慶祝勝利。（法新社）

2安3打點 逼進第7戰

〔記者徐正揚／綜合報導〕艾圖維單場2安含1轟貢獻3分帶動打線，配合韋蘭德7局無失分的好投，聯手幫助已無退路的太空人以7：1擊敗洋基，如願在回到主場後扳平戰局，也把美聯冠軍賽的戰線逼入今天上午8點的第7戰。

兩隊前4局都沒得分，5局下終於有變化，麥肯二壘安打為太空人先馳得點，艾圖維2出局滿壘時適時安打送回2分，太空人這局搶下3分奠定勝基，也打退洋基先發投手塞維里諾；8局下太空人攻勢再起，在艾圖維陽春彈開路下灌進4分拉開比數。

艾圖維今年季後賽累積4轟是隊史次多，幫助太空人打破自1980年國聯冠軍戰輸費城人後，近5次在季後賽於主場打「輸就淘汰」關鍵戰皆敗的魔咒，「當比賽開始後，我們馬上忘掉在紐約那3場，我要做的就是幫助球隊繼續挺進。」

太空人隊韋蘭德。（今日美國）

太空人隊史普林格跳起接殺深遠飛球，守住失分危機。（今日美國）

韋蘭德用99球投7局、挨5安飆8K，生涯3次在季後賽「輸就淘汰」關鍵戰登板全勝，是大聯盟繼名人堂球星史摩茲後第2人，他表示，因為沒有保留的必要，便在最後2局拚盡全力；總教練辛奇認為，韋蘭德做到的比球隊期望的還多。

背水一戰 韋帥沒輸過

兩隊今天上午8點進行大聯盟史上第54場關鍵第7戰，不約而同推出第3戰先發再次上陣，該役沙巴西亞6局無失分，比下摩頓投3.2局丟7分，是洋基得以續命的開端；艾圖維表示，這會是個瘋狂的夜晚，兩隊都會拚盡全力，因為輸了就是最後1場。