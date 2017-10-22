日職》宋家豪挨轟吞敗 樂天無退路

樂天隊宋家豪（左）昨連2打席挨轟，苦吞季後賽第1敗。（取自sponichi網站）

〔記者林宥辰／綜合報導〕樂天在季後賽啟用宋家豪當「秘密武器」，他也不負使命，升上一軍的兩勝都在季後賽拿下，但昨役面對軟銀關鍵戰迎接震撼教育，遭內川聖一、中村晃連兩打席全壘打，再被松田宣浩敲安後退場，未解決1人失2分，承擔生涯季後賽首敗。軟銀則以4：3逆轉勝，系列戰聽牌，今天中午之戰對樂天沒有退路。

宋家豪前一場出賽才強勢壓制軟銀，三振明星強打內川聖一、松田宣浩，但昨6局下3：2領先接替先發投手岸孝之，一上場就遭內川砲轟。只投8球就退場，宋家豪面露沮喪神情，賽後自責發文：「很抱歉連累大家！大家辛苦了！」

宋家豪7月底才從育成轉支配下球員，如今已成季後賽勝利組牛棚一員，監督梨田昌孝連兩輪捨棄登錄洋砲，將他帶進名單，已讓日媒注意到台灣來的「豪小子」。宋家豪年薪僅440萬日圓（約118萬台幣），之前能K掉年薪3.5億日幣（約9428萬台幣）的內川，已讓眾人驚艷，只可惜昨役未能再鎖住勝利。

軟銀今推出季賽防禦率3.68的武田翔太先發，樂天則推出美馬學續命，美馬學例行賽拿下11勝、防禦率3.26，但對軟銀防禦率是相對偏高的4.39。