全運會「看見宜蘭」 在地選手點燃聖火

宜蘭在地選手「吊環王子」陳智郁和田徑「玉兔女神」游雅君點燃聖火。（記者林正堃攝）

〔記者廖聿偉／宜蘭報導〕106年全國運動會開幕典禮昨晚在宜蘭運動公園盛大舉行，宜蘭子弟兵「吊環王子」陳智郁和田徑「玉兔女神」游雅君負責點燃聖火，長拳選手余芷萱代表運動員宣誓，一同替今年全運會揭開序幕。

宜蘭地方特色歌仔戲。（記者林正堃攝）

體操選手唐嘉鴻和公正國小體操隊開幕演出。（記者林正堃攝）

盧廣仲演唱。（記者林正堃攝）

本屆全運會共有33種類、39個項目，產生385面金牌，來自全國22縣市約7000名選手，共同爭取最高榮耀，總統蔡英文和行政院長賴清德連袂出席開幕式，賴院長承諾，未來將投入36億的預算，來增設運動設施和協助基層體育發展，盼台灣體育蓬勃發展。

總統蔡英文也表示，政府新增體育預算，就是希望全民都能參與體育活動，並呼籲全民一同加入各單項協會，成為選手在亞、奧運奪金的推手，替台灣體育盡一份心力。

蔡賴承諾新增體育預算

今年開幕典禮表演以「看見台灣、看見宜蘭」為主軸，內容包括瑪嘎巴嗨文化藝術團的傳統舞蹈、充滿宜蘭味的歌仔戲和酬神戲，並由知名金曲歌手亂彈阿翔結合公正國小體操隊，重現經典名曲「完美落地」等精彩表演。

李晟綱拿下跆拳道品勢個人和混雙2面金牌。（記者林正堃攝）

新北市拿下跆拳道女子品勢團體金牌。（記者林正堃攝）

跆拳道品勢五金率先出爐，新北市李映萱／李晟綱姊弟聯手包辦3金，另外台南市、台北市各奪1金。李晟綱延續世大運混雙金牌氣勢，全運會摘下個人和混雙2金，賽後卻直呼好累，他說，「參加兩個項目，總共比了8場、16個型，體力消耗很大，因此賽前縮短熱身時間，才能一路過關斬將，能拿下2金已超乎預期。」

全運會在璀璨煙火中揭開序幕。（記者林正堃攝）