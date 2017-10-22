丹麥羽球頂超賽》戴資穎失速 4強輸依瑟儂

世界球后戴資穎昨在丹麥頂級超級系列賽女單四強止步。（路透）

〔特派記者卓佳萍／丹麥報導〕現場中文、英文加油聲一面倒向世界球后戴資穎，只可惜小戴昨在丹麥頂級超級系列賽女單四強戰，終場以14：21、22：20、14：21，敗給泰國名將依瑟儂，兩位昔日天才少女的精采對決，讓球迷大飽眼福。

台灣球迷舉海報幫小戴打氣。（特派記者卓佳萍攝）

戴資穎、依瑟儂共同之處不少，20歲前就成名，擁有「天才少女」稱號，都嘗過世界第一滋味，以技巧性打法著稱。目前世界排名第9的依瑟儂，與戴資穎對戰紀錄達15次，小戴此役前握有8勝7負，稍占上風。

戴資穎（右）1局之差不敵依瑟儂。（特派記者卓佳萍攝）

戴資穎首局3：11落後，追到剩1分差距，依瑟儂又加速甩開小戴，先馳得點；次局小戴一度來到9：4領先，依瑟儂逐漸逼近，兩人陷入拉鋸，依瑟儂一記翻網球，化解小戴一個局點，隨後球后回敬兩記漂亮殺球，扳平戰局。

決勝局，依瑟儂網前戰術持續奏效，小戴居4：11落後，最後速度加不上去，小戴今年四強止步，無緣連兩年晉決賽。儘管開局就落後，戴資穎沒有閃過放棄念頭，她說：「第二局時就想試著去拚第三局，但最後自己失誤太多，控制不了，很多球都『鈍』到，如果是之前，基本上速度都能跟到。」

遠征歐洲前，飽受手傷困擾的戴資穎訓練量不如以往，小戴清楚自己的狀況，她表示，來丹麥前只看了第一場比賽對手，沒有研究籤表，能打到四強，自己運氣很好。

依瑟儂今年第二度闖進超級賽冠軍戰，前一次是全英公開賽，當時她不敵戴資穎獲亞軍。依瑟儂表示，對方一直有很棒的表現，她必須拿出最佳狀態，才能贏下比賽。